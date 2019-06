La "feminista radical" que condena a las mujeres que salen con dirigentes del PP

"Feminista radical es poco". Esta es la carta de presentación en las redes sociales de Irantzu Varela, la activista y excandidata de EH Bildu que ha cuestionado a la actriz Bárbara Goenaga por condenar la agresión a una pareja de lesbianas en Londres cuando su pareja es el dirigente del Partido Popular Borja Sémper.

El pasado 7 de junio, la intérprete donostiarra se hacía eco del salvaje ataque a una azafata y a su novia en un autobús nocturno de la capital inglesa a través de su cuenta de Twitter. "Otro ataque homófobo y machista. Esta vez las víctimas han sido una pareja de mujeres en un bus londinense. No, los homosexuales no necesitan terapia, la necesitan los homófobos y de manera urgente, ellos, y los que con su silencio y medias tintas se convierten en cómplices", denunciaba.

Colaboradora en 'La Tuerka'

Horas más tarde, Varela, periodista y creadora de un microespacio feminista en el programa de Pablo Iglesias 'La Tuerka TV', le espetaba: "Díselo al hombre con el que compartes proyecto vital y crianza, cuyo partido pacta con quienes lanzan los mensajes y proponen las leyes que legitiman la LGTBIfobia. Igual a ti te hace caso... #FeminismoOBarbarie".

La actriz le pedía, sin éxito que no hiciera "lo que muchos llevan haciendo hace más de cinco años". Refiriéndose, según explicaba, a "ese machaque psicológico constante a modo de goteo que tengo que soportar por ser 'la mujer de' cada vez que opino". "Si las feministas nos comportamos así, apaga y vámonos...", reprochaba.

Se autodenomina “feminista”, pero me pide cuentas, no ya de lo que mi marido opina, si no de lo que hace el partido de mi marido. Por lo visto mi opinión queda anulada, está supeditada por ser “la mujer de”. Agotador. ASÍ NO. https://t.co/ovIKZqtm8p June 8, 2019

Pero Varela, que fue candidata de EH Bildu al Senado por Vizcaya en las elecciones generales de 2015 y 2016, continuó con el supuesto "machaque": "No he hecho alusión a que seas nada de nadie, sino a que compartas proyectos vitales con quien pacta con quienes pretenden coartar mis proyectos vitales, y hagas como que no pasa nada. Tendrás mi sororidad, pero también mis críticas. Porque el feminismo es una práctica política".

El cruce de opiniones, donde se sumaron también las de otros usuarios de la conocida red social, terminó con el enfado y la posterior marcha de Goenaga de Twitter ante la "presencia de sectarios, de blanco y de negro sin escala de grises". "Se autodenomina 'feminista', pero me pide cuentas, no ya de lo que mi marido opina, si no de lo que hace el partido de mi marido. Por lo visto mi opinión queda anulada, está supeditada por ser 'la mujer de'. Agotador. ASÍ NO", zanjó la actriz vasca.

"Agotador es que nos prohíban vivir como queremos y nos agredan y discriminen por cómo queremos o con quién follamos. Y que ahora todo el mundo vaya de tolerante cuando pacta con quienes nos quieren 'curar'. La vida personal de todas debería ser igual de respetable. Y no lo es", continuaba Varela. No es la primera vez que esta "feminista" opina sobre lo que a su entender es una contradicción: ser de derechas y feminista.

Años atrás, en una entrevista en La Dispensa respondía que el feminismo "es un planteamiento emancipador, libertario, anticapitalista y profundamente antisistema". "Se me hace muy raro ser de derechas y feminista. Otra cosa es que haya mujeres de partidos de derechas que peleen por la igualdad y los derechos de las mujeres, pero el feminismo como tal es profundamente un ideario de izquierdas. Veo muy difícil ser de derechas y feminista", explicaba.

Natural de Portugalete, esta "militante feminista" pasó su infancia en Basauri y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del País Vasco. Cursó estudios de posgrado relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional y también con la comunicación y el género.

Después de nueve años en el sector de las ONG participó en la creación de Faktoria Lila, un espacio "feminista autónomo, creativo, libertario y callejero" donde se imparten cursos y talleres de formación sobre género, igualdad, feminismos, violencia simbólica, crítica del amor romántico, liderazgo y comunicación.

Tertulias en la ETB y charlas en la Universidad del País Vasco

Fundó El Tornillo, un microespacio feminista donde vuelca sus vídeos y que, tras su paso por 'La Tuerca', ahora se emite en En La Frontera, el programapresentado por Juan Carlos Monedero en Público TV.

Además, ha intervenido como tertuliana en programas de televisión de la cadena ETB y escribe artículos en la revista de divulgación feminista Pikara Magazine, publicación subvencionada por el Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, dependiente del Gobierno Vasco, según su última Memoria. En ocasiones, Varela también imparte charlas en la Universidad de País Vasco.

Entre otras muchas teorías, varela no está de acuerdo con el "feminismo liberal", un concepto impulsado por Ciudadanos."El feminismo liberal es una mierda, una paradoja, un oxímoron, una contradicción...", dice en otro de sus vídeos. "Es una cosa que se han sacado de la manga las derechas, pero no es nuevo. Cosiderando que la lucha feminista se ha convertido en la lucha contra toda forma de opresión, la derecha, que defiende todas las formas de opresión, se ha dado cuenta y se ha intentado apropiar", defiende.