Chico, castellanoparlante y de la pública: así es el alumno que pierde con la inmersión en Cataluña

La inmersión lingüística en Cataluña no es un modelo de éxito porque genera perdedores claros. Así lo constata un estudio sobre los efectos de esta política educativa en los alumnos de 15 años de centros públicos y concertados que atiende, por primera vez, a los resultados obtenidos en la evaluación PISA 2015 en función de su lengua materna.

El informe, elaborado por los economistas de la Universidad de Barcelona Álvaro Choi y Jorge Calero, ha sido presentado este jueves por Fundación Europea Sociedad y Educación y constata que los estudiantes que tienen el castellano como lengua materna alcanzan un rendimiento inferior al de sus compañeros catalanoparlantes en Lectura y Ciencias.

"A igualdad de características socioeconómicas de los estudiantes, el alumnado castellanoparlante saca en la prueba PISA entre 10 y 11 puntos menos que el catalanohablante, lo que supone un trimestre académico de retraso", ha explicado Calero.

Si bien en las chicas la brecha no es significativa, en el caso de los chicos, la diferencia con los estudiantes catalanoparlantes es acusada. Y más si están matriculados en la escuela pública. "La pérdida de rendimiento en los castellanoparlantes es más intensa en los chicos, en alumnos escolarizados en centros públicos, en el alumnado no residente en Barcelona y en el situado en el tercil superior de recursos económicos y socioculturales", señalan los autores.

Chicas: mejores resultados

De acuerdo a Calero, la explicación está en que las chicas se adaptan mejor que los chicos y, en general, su nivel es más alto. "Tienen más conexión con la institución académica. En un contexto difícil, como es el de la inmersión, las chicas demuestran una mayor sintonía con la escuela y sobreviven mejor a este proceso", considera.

En cuanto al rendimiento inferior del alumnado castellanoparlante de la pública con respecto al de la concertada, los autores coinciden en que los colegios concertados pueden permitirse una cierta "relajación" en las normas de la inmersión, con más asignaturas en castellano que las que suelen darse en los centros públicos y que, a veces, solo se limitan a Lengua Castellana.

"Un sistema educativo tiene que ser compresivo y equitativo para cubrir las necesidades de todos los grupos con independencia de la condición de partida", opinan los autores. Por ello, los resultados de su estudio reflejan que el discurso sobre que que el sistema de inmersión lingüística en catalán es un éxito defendido por la Generalitat "es un eslogan".

Abandono escolar

"Se ha afirmado que la inmersión lingüística es una política de éxito, pero esto no ha sido avalado por una evidencia científica contrastable. En términos de igualdad no lo es, es una política que genera perdedores claros. No se trata sólo de la pérdida que supone a corto plazo que los alumnos vayan trimestres atrasados, sino que el riesgo de abandono escolar temprano es mayor", advierten.

Según Mercedes Esteban, directora del departamento de investigación de Sociedad y Educación, resulta "paradógico" mantener algunas políticas cuyas evaluaciones ponen de manifiesto que sus efectos van en dirección opuesta a las tendencias internacionales de los sistemas educativos más desarrollados, que buscan "paliar los efectos de las desigualdades de origen de los estudiantes".

Además ha señalado la importancia de realizar estudios científicos también para averiguar cuáles son los efectos de la inmersión lingüística en catalán para los estudiantes catalanoparlantes de cara a salir a estudiar o trabajar a otros países donde tengan que utilizar el castellano.