El documento policial del presunto robo de Cristina Cifuentes en un centro comercial no llegó al juzgado

La minuta que realizaron dos policías nacionales en el centro comercial Eroski, donde la presidenta fue presuntamente retenida por sustraer dos botes de crema, no llegó al juzgado como es habitual, según explicaron a este periódico personas que conocían los hechos. Las mismas fuentes indicaron que ignoran si se produjo por la intervención de algún mando policial o político o fue por otra circunstancia "pero no es lo habitual".

Un policía nacional que trabaja en la actualidad en Madrid explicó a este periódico que lo normal en una intervención de este tipo es que los agentes identifiquen al acusado y hagan ese documento. Una vez que ese documento se ha firmado pasa al juzgado que continúa con los trámites. En alguna ocasión, pero no es habitual, si el protagonista paga los objetos robados y llega a un acuerdo con la propiedad los agentes pueden llegar a no hacer esta declaración “pero no es lo habitual”.

Okdiario ha desvelado que Cristina Cifuentes fue cazada en un presunto hurto producido en un hipermercado del Puente de Vallecas cuando era la número dos de la Asamblea de Madrid. Los guardias de seguridad del establecimiento esperaron la llegada de la Policía Nacional.

La presidenta de la Comunidad, tras sustraer de una estantería dos botes de crema antiedad de la marca Olay y ser descubierta por una dependienta de la sección de perfumería, fue retenida durante 45 minutos por los vigilantes del supermercado Eroski de Vallecas, situado frente a la Asamblea de Madrid donde ella trabajaba.

El presunto hurto se produjo el 4 de mayo de 2011 sobre las 11,30 de la mañana. Cifuentes era entonces diputada madrileña y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. La Cámara regional estaba disuelta porque 35 horas después arrancaba la campaña de las elecciones autonómicas del 22-M, pero la dirigente popular mantenía su acta de diputada porque era miembro de la Mesa de la Diputación Permanente.