Un informe policial vincula a Villarejo con un cargo clave de la ministra Delgado

La figura del polémico excomisario José Manuel Villarejo cerca de nuevo a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. En este caso salpica de lleno a uno de sus más directos colaboradores en el Ministerio. Se trata del secretario general de Justicia, Antonio Viejo. Un informe policial al que ha tenido acceso ‘Vozpópuli’ documenta la relación entre el cabecilla del ‘caso Tándem’ y este alto cargo llegado al Departamento con Delgado. El vínculo entre ambos, según el documento de la Policía, se remonta al menos al año 2016 cuando Viejo desempeñaba el puesto de juez decano de los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Consultado por este periódico, Viejo admite conocer a Villarejo desde 2014 y dice haber mantenido una relación meramente institucional, si bien matiza aspectos del informe, de 378 folios, que fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid que investigó el 'caso Nicolay' sobre las actividades del pequeño Nicolás. En el marco de esas pesquisas también se indagó en una posible relación entre el joven y Villarejo así como la actuación del excomisario en la grabación ilegal de una reunión entre agentes de Asuntos Internos y el CNI. Por este último hecho, el polémico mando ha sido procesado acusado de un delito de revelación de secretos el mes pasado.

La presencia de Viejo en ese informe -incluido en el apartado de las relaciones del comisario- no fue obstáculo para que Delgado, todavía entonces a salvo del terremoto Villarejo, le nombrase en junio de este año para ocupar un puesto clave en el renovado Ministerio. De la Secretaría General de Justicia dependen estructuras como la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Subdirección General de Programación de la Modernización, la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial y el Gabinete Técnico de la Secretaría General.

Las pesquisas policiales corrieron a cargo de la comisión judicial a las órdenes de este juzgado, que el 12 de julio de 2017 remitieron el extenso informe a la magistrada Pilar Martínez Gamo. El documento versaba sobre una finca ubicada en Toledo con la que, a juicio de la Policía, el pequeño Nicolás había intentado estafar a un banco de Guinea Ecuatorial. Pero a lo largo de los casi 400 folios de informe, la comisión judicial abordaba también las vinculaciones entre esta finca llamada “La Alamedilla” y los casos Nicolay, Banesto y la grabación ilegal.

Uno de los apartados trata sobre “las relaciones del Comisario Villarejo” y se extiende unos 30 folios. Ahí es dónde se recoge un encuentro en el que aparecen Villarejo, Viejo y el comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y cuyo último puesto de relevancia fue el de director del Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Los tres acudieron el 24 de noviembre a la presentación de un libro de una magistrada. El informe adjunta una información y una fotografía de ellos publicada por El Español.

"Acuden juntos"

“El 24/11/2016 acuden juntos (Villarejo y Olivera) a la presentación de un libro con el juez decano de Plaza Castilla”, introduce el informe, que detalla así el momento: “El comisario Olivera se encontraba sentado junto al juez decano de Plaza Castilla, D. Antonio Viejo, guardando el sitio en medio al comisario Villarejo que llega más tarde y se sienta según figura en la foto de arriba”.

La autora del libro era la magistrada de la Audiencia Provincial Pilar Alhambra y en el acto celebrado en el Ateneo de Madrid participó el recién nombrado fiscal general del Estado, Manuel Maza, ya fallecido. Según el informe, “nada más finalizar la presentación, los comisarios Villarejo y Olivera abordan al fiscal general Maza y, tras una conversación breve, éste les abandona”.

La versión de Viejo a 'Vozpópuli' difiere del informe. Dice que convocó a gente para que el salón de actos del Ateneo estuviese lleno en favor de su compañera. En un momento dado salió a la calle en busca de su mujer y al regresar ya estaba sentado Villarejo a su lado guardando un sitio a Olivera -y no al revés-. Niega por tanto haber asistido con ellos a la cita.

El encuentro y la relación con Viejo viene a confirmar la red de contactos que tejió Villarejo también en el mundo judicial. El actual alto cargo de Justicia sustituyó como decano de los Juzgados de Madrid a José Luis González Armengol (2002-2014) del que Villarejo presumía de amistad. Así consta en el sumario de una de las piezas del ‘caso Tándem’. Como ha publicado 'Vozpópuli', el polémico mando llegó a reunirse con Armengol para conseguir datos del ‘caso Pujol’.

Viejo admite que fue González Armengol quien le presentó a Villarejo y que desde entonces mantuvieron una relación meramente institucional, si bien admite que el comisario no desempeñaba ningún cargo relacionado con los Juzgados de Madrid. Preguntado acerca de si mantuvieron algún contacto entre la presentación en 2014 y el acto del libro dice que no lo recuerda, pero no descarta haber coincidido con él en algún otro acto de Justicia y opinión, la asociación que organizó la convocatoria en el Ateneo que refleja la Policía en su informe.

Cuando el comisario acudió a la presentación del libro faltaba un año para que fuese detenido y encarcelado en el marco del ‘caso Tándem’, investigado en la Audiencia Nacional. Pero en ese momento Villarejo ya estaba investigado en varios juzgados de Plaza de Castilla, tanto en el caso del pequeño Nicolás y la grabación ilegal como en el caso de la doctora Pinto contra el empresario Javier López Madrid. La dermatóloga le identificó como la persona que la apuñaló en 2014 en presencia de su hijo.