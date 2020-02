Inés Arrimadas contraataca: "Que el PP no se presente en Cataluña"

Ciudadanos lo tiene claro: España suma es un proyecto para todo el territorio porque responde a la decisión de que el nacionalismo "no condicione ningún gobierno"; es decir, el pacto con el PP tiene que ser para toda elección y no caben excepciones como la que pretende el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, exigiendo a su partido que no se presente a las elecciones el 5 de abril en aquella comunidad.

Este miércoles lo expresó de forma gráfica su líder, Inés Arrimadas, cuando dijo en un corrillo informal con los periodistas en el Congreso que lo que pide Feijóo, en base a la mayoría absoluta de la que goza, "es como si nosotros pidiéramos al PP que no se presente en Cataluña porque nosotros tenemos 36 diputados en el Parlament y ellos cuatro".

🗳 Tenemos que centrarnos en movilizar el voto constitucionalista.📺 @InesArrimadas "Hace falta dejar a un lado los intereses partidistas y dar esperanza al electorado con la fórmula #MejorUnidos 🇪🇸" en @elprogramadearpic.twitter.com/ZAQUH3vvbz — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) February 11, 2020

No está dispuesta a la líder naranja a transigir, aunque cree que todavía hay tiempo -ocho días- para llegar a algún tipo de entente, tanto en Galicia como en el País Vasco, territorio donde las conversaciones entre el candidato popular a lendakari, Alfonso Alonso, y el líder de Cs en esa comunidad, Luis Gordillo, están más avanzadas.

En cualquier caso, el asunto ya trasciende ambos territorios y la negociación la han asumido en primera persona el secretario general popular, Teodoro García Egea, y el responsable de acción institucional de la gestora de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, que mantienen un contacto fluido pese a las tensiones que ha introducido el rechazo del PPdeG y Feijóo a renunciar a la sigla.

Ciudadanos se aferra a que en la reunión del martes, Teodoro García Egea "no dijo no" a la coalición también en Galicia y creen que el PP está intentando ganar tiempo para convencer a Feijóo

De momento, fuentes de Ciudadanos matizan que "en la reunión del martes el PP no dijo no a la coalición en Galicia, aunque tampoco dijo que sí", probablemente para no entrar en colisión en primera instancia con el presidente de la Xunta. "Teodoro dijo: vamos a hablar con Feijoo".

Arrimadas y los suyos insisten en que no saben todavía "qué quiere" Pablo Casado.Les desconcertó el comunicado hecho público después de que el número dos popular, García Egea, les diera ese mensaje en privado, donde se dice claramente que España suma es para Cataluña y País Vasco, no para Galicia donde el centro derecha no está dividido. "Casi toda la reunión fue sobre Galicia, que es el escollo".

Ciudadanos insiste en un acuerdo político para las tres comunidades autónomas. "O las tres o nada". Aceptarían distintas fórmulas, "pero tiene que ser coalición, nunca integrarnos en el PP". "Y si esto no sale, Cs se presentará en solitario a las elecciones" en Galicia y en País Vasco el 5 de abril, avisan.