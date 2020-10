El comité para lavar la imagen de España indigna a los diplomáticos: "Es humo"

"Es humo". "Una pérdida de tiempo". "Hay malestar". La creación de un grupo de expertos para "potenciar la imagen" (sic) de España no ha sentado bien en amplios sectores de la diplomacia española. Varias fuentes diplomáticas consultadas por Vozpópulicreen que solo servirá para vender titulares durante algunos días, pero que el informe de este comité, si llega finalmente, no se traducirá en nada concreto.

El anuncio y la composición del grupo, publicado por El País, se produce tras casi un mes de informaciones en las principales cabeceras internacionales que señalan a España como un lastre para la recuperación del conjunto de la Unión Europea. El último de los artículos fue un duro varapalo en The Economist.

El semanario responsabiliza a Pedro Sánchez, pero también a la oposición y a la clase política en general por una "venenosa" crispación que amenaza la estabilidad y "la economía del país".

"Mucha palabra hueca"

Exteriores ha declinado dar más detalles sobre las tareas de este grupo. No hay plazos, ni línea de trabajo, ni previsión de entrega de las conclusiones. "Es una iniciativa que está empezando. No hay nada concretado y no tenemos mucho más que contar", dicen desde el Ministerio de Arancha González Laya.

El comité estará adscrito a la Secretaría de Estado de la España Global, que dirige Manuel Muñiz. "España Global se encarga de la gestión consciente de la imagen y la reputación de España", dice su página web. "Su objetivo es mejorar la percepción de nuestro país en el exterior y entre los propios españoles".

Pero la sensación entre algunos diplomáticos es que este grupo solo añadirá más carga de trabajo a las embajadas. Y que el informe que se presente será una "colección de ideas, grandes conceptos" y, lamentan algunos, "mucha palabra hueca que suena muy bien, pero no aporta nada". Según la información de El País, el objetivo del Gobierno es "convertir la diversidad española en un activo internacional".

El grupo de expertos estará formado una docena de sociólogos, politólogos, expertos en educación y científicos, entre otros. Este diario se ha puesto en contacto con el exsecretario de Estado de Cultura con el PP, José María Lassalle, que aparece mencionado como uno de los miembros del equipo. Lassalle ha confirmado que está trabajando en este plan, pero no ha ofrecido más detalles sobre sus objetivos, dinámicas de trabajo, etc.

Del 'Spain for Sure' a la crisis

El Gobierno de Sánchez enfrenta una crisis reputacional en el exterior. España registra las peores cifras de contagio del continente en esta segunda ola de la pandemia. Y son habituales las comparaciones con países como Italia, que fue el epicentro europeo de la pandemia en primavera pero que ahora ha conseguido darle la vuelta a la estadística.

Muy lejos queda la campaña Spain for Sure, que Exteriores y España Global lanzaron al mundo después del confinamiento. El Gobierno reunió a deportistas, artistas y rostros de fama mundial en un vídeo con el que se pretendía lanzar la campaña turística.

Meses después, el Ministerio de Exteriores tiene en su página web un mapa que actualiza a diario con los países que imponen restricciones a los ciudadanos que viajan desde España. La lista es interminable. Unos 100 están en la prohibición total de entrada a españoles, mientras que la mayoría del resto obliga a algún tipo de cuarentena o viaje con PCR realizada en origen.

La preocupación por la crisis española en Bruselas no es solo sanitaria, sino que también es institucional y económica. El escaso consenso político puede ser un problema para la negociación de los fondos de rescate. Sánchez presentará este miércoles el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que abrirá la puerta a los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España en los próximos años.