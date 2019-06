Independientes de peso se afilian a Cs como respuesta a la salida de Toni Roldán

Dos de los independientes de mayor prestigio dentro de Ciudadanos, Joan Mesquida y Daniel Pérez, acaban de anunciar su afiliación al partido naranja tras las deserciones sufridas este lunes en las figuras de Toni Roldán y, en menor medida, Javier Nart.

Mesquida es diputado por Baleares y en la legislatura que va a comenzar será uno de los portavoces adjuntos de Ciudadanos en la Cámara Baja. Albert Rivera le ha encomendado llevar todos los asuntos parlamentarios que afecten a Interior ya que conoce bien este área tras haber dirigido la Guardia Civil y la Policía en el primer gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hoy me he afiliado a Ciudadanos porque creo en la unidad de España, la igualdad de derechos, el estado de bienestar, el apoyo a las familias emprendedores y autónomos, el respeto a las victimas del terrorismo, la equiparación salaria de la Policía y la Guardia Civil", anunció en su cuenta personal de Twitter.

Además, en un claro mensaje a Roldán, el histórico exdirigente del PSOE -donde pasó hasta su paso a Ciudadanos lanzó una velada crítica contra Roldán: "Esto no va de rojos y azules".

