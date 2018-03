El independentismo apela a la Unión Europea para liberar a Puigdemont

El entorno soberanista no ha tardado en salir en defensa del detenido Carles Puigdemont, llegando a poner en tela de juicio los mecanismos de la justicia española y alemana o pidiendo directamente la liberación del expresident después de conocerse que Puigdemont ha sido detenido por la policía alemana cuando intentaba cruzar la frontera de este país desde Dinamarca.

El diputado de JxCat en el Parlament Quim Torra ha advertido, a través de su cuenta de Twitter, de que la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "no es un asunto alemán, es la Unión Europea la que ahora tiene la responsabilidad"

El President retingut a Alemanya. Però no és un assumpte alemany, és la Unió Europa sencera qui té la responsabilitat ara.

También desde JxCat, su portavoz Elsa Artadi ha denunciado este domingo que España "no garantiza un juicio justo" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, detenido este mediodía por la policía alemana, "sólo venganza y represión".

En un mensaje publicado también en su cuenta de Twitter, Artadi ha explicado que está siguiendo "al minuto la evolución del president Puigdemont en Alemania y en contacto permanente con su equipo de allí y sus abogados".

Seguint al minut l'evolució del president @KRLS a Alemanya i en contacte permanent amb el seu equip allà i els seus advocats. El tracte rebut és bo. Espanya no garanteix un judici just; només revenja i repressió. Per fer seguiment: la font oficial és @JaumeAlonsoCuev