El independentismo catalán prepara un boicot duro a Carmena en el día de la Mercè

Manuela Carmena es también desde ahora objetivo del independentismo catalán. La ex alcaldesa de Madrid será la encargada de hacer el pregón de las fiestas de La Mercè, pero su perfil crítico con algunos de los postulados nacionalistas ha sido motivo de censura por una parte importante del movimiento secesionista.

El hecho de que Carmena osara decir en una entrevista en Rac1 que en España no hay “presos políticos” y que el auge de Vox se explica en gran parte por el plan rupturista llevado a cabo por el Gobierno de la Generalitat, ha desatado una campaña en su contra, en la que piden boicotear su pregón en las fiestas de la capital catalana o preparar un acto paralelo con un pregonero alternativo.

La CUP, que en los comicios municipales no logró obtener representación en el consistorio barcelonés, ha pedido a Colau que rectifique y evite que Carmena sea la pregonera de las fiestas de este año. Otros ex dirigentes de la izquierda alternativa, como el exdiputado autonómico de En Comú Podem Albano-Dante Fachin han sugerido que se vaya a “pitar” a ex primera edil madrileña.

Asimismo, desde entornos del mundo cultural catalán, como el escritor y ganador del premio Sant Jordi de literatura en 2018, Jordi Cabré, ha anunciado en la red social que “irá al pregón asilbarla muy y muy fuerte. Qué asco”. Cabré es además sobrino del ex alcalde de Barcelona Xavier Trias.

Acto alternativo

Las primeras informaciones aseguran que la fiesta alternativa se celebrará el 20 de septiembre frente a la consejería de Economía, en Rambla de Catalunya. La fecha y el emplazamiento elegido coincide con el segundo aniversario de la concentración convocada por Òmnium Cultural y la ANC y por la que los líderes de las respectivas entidades Jordi Cuixart y Jordi Sánchez fueron procesados por rebelión y sedición en el Tribunal Supremo.

De acuerdo con El Confidencial también participará la compañía teatral TeatRe. Integrada por Joan Lluís Bozzo (quen fue candidato de JxCat en las últimas elecciones autonómicas) Pepa Arenós y Pep Cruz. Arenós firmó en su momento un manifiesto titulado Crida para un comité de apoyo a Carles Puigdemont con más de 400 adhesiones para apoyar la candidatura al Parlamento Europeo de Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos de la justicia española Clara Ponsatí y Toni Comín. Por su parte, Pep Cruz es una de las caras más populares de las telenovelas de TV3.

Bufón del independentismo

No es la primera vez que el nacionalismo no acepta la crítica ni la pluralidad de opiniones. Hace tres años, el escritor Javier Pérez Andújar, también del entorno de Podemos y elegido pregonero en las fiestas de La Mercè, sufrió una campaña en su contra. El cómico Toni Albà organizó un pregón alternativo como muestra de rechazo a que la alcaldesa de Barcelona hubiera elegido de pregonero a un escritor que en varios artículos en El País había cuestionado el procés independentista. Albà iba caracterizado de “rey borbón”, figura que ya había imitado en reiteradas ocasiones en el programa de sátira política Polònia, de la televisión pública catalana, y contraprogramó así el evento oficial. En aquel acto reclamó la independencia de Cataluña.

Albà ha protagonizado diversas polémicas también en las redes sociales, como cuando llamó “mala puta” a Inés Arrimadas. Escribió un poema en Twitter en el que tildaba así a una tal “Inés”. Según dijo, no se trataba de la dirigente de Cs. No obstante, meses después volvió a atacar a Arrimadas por su viaje a Waterloo y le sugirió que si iba a “Amsterdam” estaría “como en casa” y tendría “todos sus derechos respetados”, en una referencia velada a la prostitución. Su agresividad por Twitter, atacando a políticos, le ha valido una investigación en un juzgado de Vilanova i la Geltrú por injurias.

El pregón de Elvira Lindo

A la espera de que la campaña alternativa tome forme o se quede en un mero boicot del nacionalismo más irredento, no son pocos los que advierten del paralelismo con el pregón del año 2006 a cargo de la escritora gaditana Elvira Lindo.

Semanas previas al acto se fue caldeando el ambiente ya que una parte del nacionalismo veía como una ofensa que la escritora efectuara su discurso en castellano. En el día del pregón hubo agresiones entre los independentistas que fueron a abuchearla por recitar su pregón en castellano y militantes de Ciudadanos –en aquel momento fuerza emergente-- que defendían el derecho de Lindo expresarse en la otra lengua oficial de Cataluña.

De momento, Colau ha tenido que salir al paso ante las críticas. Por un lado ha matizado que no invita a Carmena por “sus opiniones sobre Cataluña”, sino por su bagaje político y, por el otro, ha lanzado una advertencia al nacionalismo: “Si no pueden dialogar con Carmena, ¿con quién creen que podrán dialogar?”, dijo en sede parlamentaria.