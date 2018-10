Otro choque en el independentismo: JxCat y ERC se enfrentan por los diputados suspendidos

JxCat y ERC han reabierto su polémica sobre cómo resolver la situación de los seis diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, al hacer interpretaciones contrapuestas de lo que implica el dictamen aprobado este martes por el Parlament.

En concreto, el pleno del Parlament ha aprobado un texto que consta de dos puntos:

En el primero, se ha acordado rechazar la suspensión de seis diputados procesados por el Supremo -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat), Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC)-,

Pero en el segundo se ha avalado que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena.

Esta fórmula es fruto de un acuerdo que JxCat y ERC han tardado dos meses en forjar, después de que chocaran públicamente en julio al no encontrar una solución de consenso sobre si acatar o no la suspensión de los diputados procesados por el 1-O.

Nuevo choque en el independentismo. Esta vez, por los diputados suspendidos. Ni 24 horas han pasado desde que sellaron el acuerdo en el Parlament -simbólicamente el pleno rechazaba la suspensión pero en la práctica acataba la solución sugerida por Llarena y permitía que los seis afectados delegaran sus funciones parlamentarias en otro miembro de su grupo-. Ahora, se vuelven a enfrentar. ERC ha designado sustitutos; JxCat, no. Las discrepancias vuelven a aflorar.

En consonancia con el dictamen aprobado por el Parlament, Junqueras y Romeva han enviado un escrito para pedir que otro diputado del grupo de ERC pueda votar en su nombre en el pleno.

En cambio, los cuatro afectados de JxCat -Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull- no han hecho lo mismo ya que, según argumentan ahora fuentes de su grupo, al haber sido rechazada la suspensión por parte del pleno, ya no es necesario que soliciten delegar sus funciones, porque no están suspendidos.

Según señala JxCat, antes de que el Supremo dictara las suspensiones, los diputados en prisión preventiva o en el extranjero podían delegar su voto, por lo que ahora, una vez "rechazadas" esas suspensiones, no ven necesario volverlo a solicitar.

Malestar en ERC

La postura de JxCat ha generado gran malestar en las filas de ERC, que acusan a sus socios independentistas de "incumplir" el acuerdo que habían alcanzado y que preveía que los seis diputados aludidos "designaran" a un miembro de su grupo para que ejerciera sus derechos parlamentarios mientras no se resolviera su situación procesal.

En ERC, además, interpretan que JxCat vuelve ahora a poner bajo presión al presidente del Parlament, Roger Torrent, ya que deberá ser la Mesa de la cámara catalana la primera que se pronuncie sobre si permite o no votar a Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull en caso de que no hayan designado a nadie para delegar sus funciones.

Precisamente este jueves el pleno del Parlament deberá votar las propuestas de resolución derivadas del debate de política general que ha empezado este martes.