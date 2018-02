El independentismo radical, contra Anna Gabriel: "Se oculta en Ginebra, con Urdangarín"

Anna Gabriel se ha refugiado en Ginebra para estudiar su situación judicial. La dirigente de la CUP planea no comparecer ante el Supremo y quedarse en Suiza. A tal efecto, ha contratado a un abogado que ya trabajó para algunos terroristas de ETA, según 'El Periódico'. Gabriel tendría que declarar ante el juez Llarena este miércoles.

El independentismo se mueve entre la sorpresa y el malestar. La atrabiliaria y singular fuga de Puigdemont pudo entenderse, de mala manera, en aras a mantener a salvo al 'president legítimo', según la versión oficial de los separatistas. El expresidente, en cualquier caso, no está pasando por ese héroe que los medios del soberanismo están intentando dibujar. "Evidencia enormes síntomas de cobardía", dijeron en un primer momento los independentistas más radicales. "Proclama la república de tapadillo y luego nos dejó colgados", añadieron.

En la CUP tampoco se entiende la posible fuga de Anna Gabriel, su líder más decidida, su imagen más decidida contra el Estado y contra Rajoy. Gabriel, que ya no tiene cargo orgánico en su formación, se ha instalado en Ginebra. Quizás nunca vuelva. Puede que haya hecho 'un Puigdemont', dicen en el ámbito constitucionalista. Gabriel era, hasta hace poco, la imagen más dura de la CUP, con su insobornable actitud, su flequillo agresivo, sus camisetas rebosantes de eslóganes. Esta fuga no se la esperaban en sus filas, que quieren mártires y valientes que le 'planten cara a la represión', según comentarios de militantes del soberanismo.

"La persecución política al independentismo cobra nuevas formas", dijo Gabriel en un mensaje de audio a su militancia, en un acto celebrado este sábado. Poco más se ha sabido desde entonces. Gabriel parece que prepara su 'exilio' en Suiza, país que no es la UE y donde los trámites de extradición resultarán complicados y muy lentos, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

"La hacíamos en La Habana"

Andrea Levy, vicesecretaria del PP, comentó, con irónico tono, que hacía a Gabriel "en Cuba antes que en Ginebra".La dirigente de la CUP, refugiada en la misma ciudad que la infanta Cristina y Urdangarin. "Una vergüenza", señalaban en los círculos secesionistas.

Mireia Boya, ex jefa del grupo parlamentario de la CUP, compareció en tono muy audaz ante el Supremo. Puso en un aprieto a los dirigentes presos al declarar que la declaración del 27 de octubre "buscaba la independencia real, no era ni simbólica ni cosmética". Boya sabía que no se le impondrían medidas cautelares, por eso se mostró tan desafiante. "Cuando saben que no van a prisión, sacan pecho y levantan la voz. Otra cosa es cuando hay riesgo", decian en fuentes de ERC, el partido que tiene a su líder, Oriol Junqueras,en prisión desde hace mas de cien días.