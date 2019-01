La crisis de Podemos ahonda la depresión de un PSM que da por perdido el gobierno

El PSM ya andaba preocupado porque llega tarde a elegir candidato a alcalde de Madrid y va Podemos y se parte en dos; de forma que en las elecciones al Parlamento de la Comunidad habrá una candidatura oficial apadrinada por Pablo Iglesias, y otra del hasta ahora candidato morado, Íñigo Errejón, con Mas Madrid, la plataforma de la alcaldesa, Manuela Carmena.

Así que esa preocupación se ha transformado desde este jueves por la noche en depresión tanto en la sede del PSOE madrileño como en Ferraz porque "los números no dan" para que Ángel Gabilondo sea el próximo presidente regional después de 25 años de hegemonía del PP -tres décadas en el consistorio de la capital-. Oficialmente, sin embargo, el discurso es "perfil bajo y tranquilidad":

📺Pretendemos el gobierno con nuestras propias fuerzas y nuestro candidato #ÁngelGabilondo. Soy muy respetuoso con los procesos internos de los partidos pero son más importantes los problemas de los madrileños: desigualdad o pobreza. Creemos en proyectos más que en personalismos pic.twitter.com/8oLHC5N58c — José Manuel Franco (@conJoseMFranco) 18 de enero de 2019

"Unos se irán con Íñigo, otros con el candidato pablista, otros vendrán con nosotros -veremos cuántos-... y muchos se quedarán en casa". Este es el desolador pronóstico de un ex dirigente del PSM sobre lo que va a pasar en las urnas el 26 de mayo. "Nosotros vamos a beneficiarnos en voto menos que Vox o Ciudadanos en escaños por esa ruptura", vaticina.

La 'sombra' de otro tripartito como el andaluz se cierne sobre los socialistas, que llevan 25 años fuera de la Puerta del Sol y 30 fuera del ayuntamiento de la capital

Es lo que tiene la Ley d'Hont de reparto de escaños, que es ciega yPP, Ciudadanos y Vox están hoy mejor condiciones que ayer de repetir lo de Andalucía: un tripartito que abarque de centro-derecha a extrema derecha con el naranjaIgnacio Aguado, de presidente -los sondeos le dan por encima del PP- o con la candidata popular Isabel García Ayuso dando la sorpresa.

El PSM, mientras tanto, todavía tiene que empezar el proceso de elección de su candidato a la Alcaldía de Madrid, crucial para las aspiraciones de Gabilondo. Porque si elegido/a (la ministra de Industria, Reyes Maroto, es quien más papeletas tiene) baja de los nueve concejales que logró Antonio Miguel Carmona hace cuatro años a seis, como augura alguna encuesta, el desastre para la izquierda está cantado; probablemente tanto en el ayuntamiento como en la Puerta del Sol.

En Ferraz achacan a Carmona que Gabilondo no es hoy presidente porque su cartel no aguantó y mucho socialista que votó a Gabilondo metió la papeleta de la ex jueza en la urna municipal: 166.926 en total; el llamado ticket Gabilondo/Carmena.

Primarias el 9 de marzo

De momento, el calendario de primarias en la capital es el siguiente: a partir del 12 de febrero presentación de candidaturas; el 9 de marzo votación en primera vuelta. Si Maroto o quien va a ser su rival, el histórico miembro de corriente Izquierda Socialista obtiene más 50% de los votos, no habrá segunda vuelta. Si no, el 16 de marzo otra votación. Y el 21 de marzo proclamación del ganador.