Javier Imbroda: "Nos hemos encontrado cierta soberbia y arrogancia del Gobierno"

Javier Imbroda (Melilla, 1961) es el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Imbroda ha trabajado estos días en la vuelta al colegio de millones de alumnos. Defiende la educación presencial y considera que el Gobierno ha pecado en ocasiones de "soberbia y arrogancia" con las comunidades. Pero también avisa que la convivencia del coronavirus con las aulas es una responsabilidad compartida de instituciones, familias y colegios.

"Muchas familias han hecho vida normal durante el verano, pero ahora temen llevar a sus hijos al colegio", dice Imbroda en una entrevista con Vozpópuli.

El consejero de Ciudadanos en el Gobierno de coalición con el PP en Andalucía defiende la solidez de este pacto. Asegura que el ejecutivo autonómico sigue unido. Y dice que Vox ha sido un "socio parlamentario útil hasta el momento". El partido de Santiago Abascal ha tumbado recientemente un decreto del Gobierno andaluz sobre medidas de lucha contra el coronavirus.

Imbroda también defiende la disposición de Inés Arrimadas a negociar los Presupuestos con Pedro Sánchez. El dirigente andaluz sostiene que dentro del Gobierno central hay "satisfacción" con que Sánchez mire más al centro y menos a hacia la radicalidad que en su opinión representa Podemos, socio de coalición del PSOE.

¿Se ha conseguido un mínimo común de todas las comunidades autónomas para la vuelta al colegio?

Es deseable que todos tengamos unos mínimos para la vuelta al colegio, sobre todo para las medidas higiénico sanitarias. No es un problema de educación lo que hay, sino de salud publica tener unos criterios mínimos.

¿Existe una alarma exagerada?

La preocupación de las familia y los docentes es lógica. La vuelta al colegio coincide con un rebrote de la enfermedad y eso nos inquieta a todos. El temor es razonable. Pero el problema no es educativo, sino de salud pública. Y salud pública nos dice que la vuelta presencial a las aulas es posible con todas las medidas de seguridad que se van a implantar. Entiendo la lógica preocupación, pero el derecho fundamental que tienen nuestros hijos a la educación solo se consigue con la educación presencial.

¿A qué atribuye esa falta de seguridad que perciben algunas familias? ¿Es culpa de la tardanza de las instituciones, de los rebrotes...? Hay familias que se plantean no llevar a sus hijos a las escuela.

Vivimos en una sociedad muy alarmista. Hay tanta información y tanta desinformación que se genera inseguridad. Esto coincide con una perdida de confianza en las instituciones y en los dirigentes políticos. No hay un solo factor. Son varios los factores. Todo eso genera la inseguridad de la vuelta al colegio. Sin embargo, muchas familias han hecho vida normal durante el verano, pero ahora temen llevar a sus hijos al colegio. El virus no está en los colegios, el virus se va a llevar a los colegios desde fuera. Es una cuestión de responsabilidad y colaboración entre todos.

¿Ha existido lealtad desde el Gobierno hacia las comunidades autónomas?

No es solo la cuestión educativa. Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno lo único que ha hecho es generar desconfianza. Los ciudadanos hemos sentido que no nos estaban diciendo la verdad. Les ha faltado el coraje y la responsabilidad para salir y mirar a todos los ciudadanos a los ojos y explicarles lo que estaba pasando y que se había llegado tarde. Nos hemos encontrado cierta soberbia y cierta arrogancia del Gobierno. Y no es entendible en una situación tan compleja como la que estamos viviendo y donde tantos miles de ciudadanos han fallecido. Echo en falta un poco de responsabilidad, humildad y humanidad.

En marzo se suspendieron los colegios y hay muchos problemas para reabrir las aulas. ¿Ha priorizado España la educación o la ha dejado de lado?

Creo que se actuó desde el desconocimiento. Nadie, no en España sino en todo el mundo, conoce este virus. Lo que sí sabe es que la movilidad aumenta el riesgo de contagio. Hemos escuchado y leído a mucha gente hablar sin saber. Hemos estado en un mar de confusión y desde ese desconocimiento se cerró todo y por supuesto los colegios. Estamos en otra fase ahora. Muy compleja. Por eso apelo a esa responsabilidad compartida entre todos. Es verdad que este verano hemos sido incapaces de mantener una curva que estaba prácticamente plana cuando entramos. Y hay colectivos que no han sido responsables. Esto ha generado la situación que tenemos en este momento. Pero la vida tiene que seguir. La sociedad no se puede paralizar y tenemos que saber convivir con este virus hasta que no haya una vacuna. Tenemos que aprender a convivir para seguir avanzando. La vida no se puede detener.

El Gobierno filtró la posibilidad de conceder un permiso retribuido a los padres que tengan que guardar cuarentena por casos relacionados con la escuela. Ese permiso no apareció el documento que acordaron con las comunidades. ¿Usted lo ve factible?

Lo veo complicado. No es fácil, pero entiendo la situación de esos padres. Lo honesto es transmitir a todo el mundo que habrá positivos en los colegios, como está ocurriendo en otros países. Esto supone un quebranto para los padres. El que se pueda ayudar me parece una buena idea, pero no es fácil llevarlo a la práctica.

Hablemos de Andalucía. Vox tumbó hace unos días un decreto de su Gobierno con distintas medidas para luchar contra el coronavirus.

No sé cual es el rumbo que quiere tomar Vox. Creo que hasta ahora ha sido un socio parlamentario útil para Andalucía. Y todas las cuestiones que se han ido negociando con ellos, a pesar de las diferencias notables, se ha llegado a un acuerdo. Ellos son conscientes de la importancia que tienen para nuestra comunidad después de casi 40 años de socialismo en Andalucía. Tienen que explicar ellos por qué votan junto a PSOE y Podemos. Tendrán que ser ellos los que se pronuncien al respecto.

El Gobierno de PP y Ciudadanos, la primera Junta de Andalucía no socialista de la democracia, está a punto de cumplir el ecuador de su mandato. ¿Es necesaria una remodelación de Gobierno?

El Gobierno PP-Cs en Andalucía ha hecho algo que personalmente me parece extraordinario, que es unificarse, trabajar juntos. Usted si entra en el Gobierno no sabe a qué grupo pertenece cada consejero, y todo el trabajo esta rodeado de una sintonía personal que es extraño que ocurra. La ilusión de un cambio que Andalucía necesitaba nos ha unido. Respecto a remodelaciones es algo que atañe al presidente y al vicepresidente del Gobierno. Los demás tenemos que estar centrados en la gestión. Si ellos lo consideran, lo harán.

Ciudadanos, sin embargo, ha cambiado mucho desde que ustedes llegaron a Andalucía. Arrimadas ha sustituido a Rivera. La nueva dirección ha llegado a acuerdos con Sánchez y Arrimadas afirma que está dispuesta a negociar los Presupuestos Generales del Estado con el PSOE.

Ciudadanos, con Inés Arrimadas a la cabeza, está tratando de hacer valer sus 10 diputados. Y sobre todo intentar que Sánchez gire y tenga una mirada puesta en el centro moderado y no en lo radical que representa su socio de gobierno que es Podemos. Esto supone un enorme sacrificio político, porque probablemente hay mucha gente que no lo entiende. Le aseguro que dentro del Gobierno de España hay satisfacción de que Ciudadanos pueda hacer que el PSOE tenga esa mirada al centro.

¿Estos pactos pueden afectar a sus gobiernos de coalición, como el de Andalucía?

Lo que yo conozco que es Andalucía, no afecta en absoluto. Hay unidad y sintonía. Todas estas cuestiones se comentan, pero no afectan a la gobernabilidad, ni a lo que es el día a día de nuestro Gobierno.

¿Usted es partidario de que PP y Ciudadanos concurran juntos en Andalucía, como ya han hecho en el País Vasco y quizá en Cataluña?

En estos tiempos todo cambia tan rápido, evoluciona tanto, que es difícil prever cómo estarán las cosas en Andalucía cuando toquen las elecciones dentro de dos años. Hay que tener cierta calma y más que pensar en futuras coaliciones, hay que pensar en los ciudadanos y hacia donde va España en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Es conveniente no distraerse y centrarnos en qué es lo mejor para España con los fondos de la UE que van a venir y la situación económica tan maltrecha que tenemos en estos momentos. La ciudadanía espera altura de miras de nosotros y confiar en sus instituciones.