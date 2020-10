Illa se convierte en el escollo entre ERC y el Gobierno para pactar los presupuestos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, corre peligro de convertirse en un escollo para el acercamiento de ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a los presupuestos. Los independentistas catalanes, tanto los republicanos como JuntsXCat, han manifestado su profundo malestar por la orden firmada por el ministro que permite al Estado aplicar restricciones de manera unilateral en las ciudades con más de 100.000 habitantes y que presentan datos elevados de contagio.

“Illa se ha venido arriba”, comentan fuentes conocedoras del malestar de los independentistas catalanes. Además de los partidarios de Carles Puigdemont, también los cuatro disidentes del PDeCAT y sobre todo ERC han avisado a miembros del Gobierno de que no quieren una intervención de Sanidad en sus asuntos territoriales.

"No está claro que Cataluña acate la orden"

“Los independentistas están muy enfadados. Madrid va a aceptar la resolución del ministro, pero en Cataluña esto no está claro”, comentan fuentes conocedoras del malestar de ERC hacia Illa. ERC y los independentistas catalanes exigen a Sánchez que “Illa no pretenda gestionar todo el tema sanitario”. “Pero el ministro ha sacado pecho y dice que manda el Ministerio, pero es que no tiene competencias”, lamentan.

La orden del Ministerio de Sanidad prosperó a pesar del rechazo de Madrid, Andalucía y Galicia, las tres principales regiones gobernadas por el Partido Popular. En esa reunión, también Cataluña se opuso. El gobierno actualmente en funciones de Pere Aragonés se mantiene en la línea de Quim Torra y critica todo tipo de intervención en ese territorio.

Algunos amagan con la posibilidad de que Sánchez quiere lanzar a Illa como candidato a la Generalitat. Sin embargo, fuentes del entorno del ministro descartan esa posibilidad. El propio Miquel Iceta insiste en que será él quien represente al PSC en los comicios, aunque entre los socialistas catalanes revelan que la relación personal de Iceta con Illa ha empeorado. Aun así, sostienen que para Illa dejar el ministerio para volver al Parlament sería "un paso atrás".

El papel de Rufián

ERC se encuentra muy dividido. Por un lado, Gabriel Rufián, el portavoz en el Congreso, ha manifestado personalmente a Pablo Iglesias su disposición a apoyar las cuentas, tal y como adelantó Vozpópuli. Sin embargo, desde Barcelona otros centros de poder de ERC no lo ven claro. Según las fuentes consultadas, pesos pesados de ERC han advertido a Rufián de que no vaya por libre. "Le han recordado lo que ocurrió con su antecesor, Joan Tardá".

El Ejecutivo presentará el borrador de los presupuestos en las próximas semanas. Luego tocará a los socios de investidura proponer modificaciones, y sobre todo manifestar su posición. Este es el punto crucial de la legislatura.

Búsqueda de un "pacto político"

Sánchez recuerda la traición de los republicanos que el año pasado le quitaron su apoyo y forzaron las elecciones. En el cuartel general de Sánchez señalan que el borrador de los presupuestos está casi finiquitado.

Pero existe un elemento por aclarar, y que es esencial: “Falta un pacto político.Es clave porque Sánchez no quiere repetir el error de 2019. Entonces le aconsejaron llevar al Congreso los presupuestos con la convicción de que ERC se sumaría. No fue así, y ahora el Presidente no quiere dar pasos en falsos. Antes buscará tener cerrado un pacto político”.

Podemos, por su parte, maniobra para evitar que Ciudadanos se sume a la mayoría de Gobierno. El partido de Inés Arrimadas, que intenta mantener viva la negociación, manifiesta su hartazgo. Las decisiones de Sánchez sobre el rey Felipe VI han irritado a Arrimadas. Y en Ciudadanos subrayan que no están dispuestos a avanzar hacia las llamadas convergencias paralelas, con ERC y los naranjas en el mismo bando.

Presupuestos "como sea"

La decisión de Illa también preocupa a los morados, que no quieren echar por la borda su trabajo de estas semanas. Iglesias se prepara para presentar con Sánchez el borrador presupuestario, y confía en que en la primera fase de encuentros y enmiendas se pueda llegar al esperado “pacto político”. Antes del verano, Iglesias aceptó el apoyo de Arrimadas al Estado de Alarma porque sabía que entonces era una cuestión de vida o muerte para el Ejecutivo. Ahora, sin embargo, hace todo lo que está en sus manos para reforzar la entente con ERC.

Más allá del apoyo del PNV, que se da por hecho, el Gobierno está acercando posturas con Bildu. Se trata de un acercamiento inédito en los equilibrios políticos durante la democracia, que ha sido patrocinado por Podemos, como adelantó este diario. Falta sin embargo ERC: sin los 13 diputados liderados por Rufián todos los esfuerzos serán en balde. Así que desde Podemos aconsejan a Sánchez y su equipo frenar la exposición mediática de Illa. O por lo menos, tras el enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, que mantenga un perfil bajo y no irrite a los socios catalanes.

Con las elecciones autonómicas previstas para enero o febrero, en el Gobierno ven factible garantizarse el apoyo de ERC. Piensa lo mismo Ada Colau, que cree que a ERC le conviene proponerse como el aliado útil del cordón sanitario a Ciudadanos. En definitiva, a nivel estratégico Iglesias y Sánchez se encuentran perfectamente alineados. La prioridad es sacar los presupuestos “como sea”, repiten desde la Moncloa. Y evitar irritar a sus socios.