Es ilegal que los colegios cobren la cuota íntegra a las familias durante el confinamiento

España echó el cierre a las guarderías, colegios y universidades el 11 de marzo, cuando ya se habían perdido 54 vidas a causa de la Covid-19 y había 2.277 personas contagiadas. El Real Decreto del Gobierno publicado el pasado 14 de marzo estableció que la actividad educativa presencial quedaba suspendida y que "durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online".

Ha transcurrido casi un mes de aquella decisión y algunas familias que llevan a sus hijos a guarderías y colegios privados y concertados continúan viendo cómo se les cobran determinadas cuotas por unos servicios que se han visto reducidos por el confinamiento. Ni hay comedor ni hay extraescolares ni hay transporte.

Algunos padres han lanzado campañas en la plataforma Change.org para tratar de revertir la situación. "Cobrar toda la cuota es una gran falta de solidaridad y de valores empresariales. Mucha gente lo está pasando fatal por los despidos o por grandes pérdidas y creo que el colegio se tiene que solidarizar. Si quieren cobrar el 100%, que den el 100% del servicio", denuncia un padre desde Castellón.

Las organizaciones que defienden a los consumidores sitúan fuera de la ley las facturas por servicios como el comedor, el transporte o cualquier otra actividad que no se esté realizando durante el estado de alarma. Los profesores continúan trabajando y cumpliendo con su horario, pero hay servicios complementarios que los centros no están brindando.

Quejas en asociaciones de consumidores

Desde Facua denuncian que las quejas recibidas por parte de padres y madres han sido muchas. "En las escuelas infantiles no hay que pagar durante el confinamiento. En los centros de educación reglada se debería seguir pagando la cuota siempre que se demuestre que se está prestando educación por vías telemáticas y que se garantiza el sistema de evaluación al alumnado, pero no se deben pagar desplazamientos o comedores", señalan.

"No se deben cobrar a los consumidores servicios que no se han prestado. Los consumidores ya tenían pagada la cuota del mes de marzo, y tienen derecho al reembolso. La cuota del mes de abril no se debe pagar puesto que no se está prestando el servicio", informan desde OCU.

Si bien la mayoría de las consultas y quejas recibidas por la organización en relación el coronavirus hacen referencia a viajes que no se han podido realizar, el pago de guarderías y colegios también ha provocado el enfado de algunos consumidores. Aunque el número de quejas al respecto es mínimo en esta asociación.

"El colegio o la guardería que preste el el servicio podrá ofrecer la opción de disfrutarlo posteriormente o reducir la cuantía de futuras cuotas a imputar por la prestación de ese servicio", explican desde OCU.

Si la familia no acepta la propuesta, añaden, se le deberán reembolsar los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa. "Lo más razonable, si el consumidor quiere continuar con el servicio, es que en las próxima cuotas se le compense. Lo que no se debe es pagar la cuota del mes de abril", indican.

Reembolso y prohibición de cobrar

Antes del estado de alarma, la normativa ya amparaba que el consumidor no está obligado a pagar por servicios no recibidos. Sin embargo, señalan fuentes de la OCU, ha quedado aun más claro a raíz de la publicación del RDL 11/2020. En el artículo 36.3 se establece el derecho del consumidor -en esta caso, de las familias- al reembolso y la prohibición de cobrar cuotas hasta que no desaparezca el estado de alarma:

"Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio. Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes".

De esta forma, el colegio que presta habitualmente un servicio de comedor, actividades extraescolares o transporte no puede presentar al cobro nuevas mensualidades hasta que este servicio pueda ofrecerse con normalidad. "El contrato no se rescinde, salvo por voluntad de ambas partes, reanudándose cuando cese la imposibilidad de la prestación del servicio", aclara la organización.

En cuanto a las mensualidades ya abonadas, salvo acuerdo entre las partes para recuperación del servicio a posteriori, el colegio o guardería en cuestión debe devolver al consumidor la parte correspondiente al servicio no prestado, o, si el consumidor acepta, minorar la cuantía de futuras cuotas.

Cuotas voluntarias en centros de distintas CCAA

Desde la Federación Francisco Giner de los Ríos denuncian la existencia de la obligatoriedad del pago de las llamadas "cuotas voluntarias" en los centros privados concertados "que de forma ordinaria imputan a actividades y servicios escolares que el centro presta fuera del horario lectivo". Se refieren a pagos "voluntarios" por talleres, orientación, mantenimiento del centro...

"En este periodo de suspensión de clases presenciales diferentes familias están recibiendo en sus bancos los pagos de cuotas por servicios que son imposibles de recibir. Se están dando casos de familias que se han quedado sin trabajo y se les sigue obligando a pagar estas cuotas, incluso algunas cuotas han sido incrementadas sin previo aviso y sin explicación alguna", denuncian en la asociación de padres y madres.

"Las denominadas cuotas voluntarias lo son durante todos los meses, es decir, se pueden pagar unos meses y dejar de hacerlo en otros. Por lo tanto, las familias que no están de acuerdo con el abono de esas cuotas no tienen más que comunicar a su banco la correspondiente devolución de la misma", emplaza Camilo Jené, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres FAPA Giner de los Ríos de Madrid.

Jené también denuncia el cobro por comedores y transporte y asegura que no solo han recibido quejas de la Comunidad de Madrid, sino de muchas comunidades. "También está pasando en colegios de Valencia y está pasando en centros de Cataluña", asegura.