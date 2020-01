Podemos toma ventaja en la carrera mediática dentro del Gobierno de coalición

La reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno este martes ha marcado el pistoletazo de salida al primer Ejecutivo de coalición de la democracia española. Aunque desde el PSOE se aseguró en un primer momento, conocido el resultado de la investidura, que la composición del nuevo Gobierno se haría público en el plazo de unas horas, finalmente optaron por retrasar el anuncio hasta la semana que viene.

Sin embargo, mientras que desde el PSOE se guarda un pulcro silencio respecto a los nombres elegidos para ocupar los 16 ministerios que les corresponde, no ha ocurrido así en el caso de sus socios de Gobierno. No sólo se filtraron antes de la investidura los cuatro ministros de Unidas Podemos que conformarán el nuevo Ejecutivo, sino que a lo largo del lunes se supieron también los nombres de varios cargos morados menoresque entrarán asimismo en el Gobierno, un asunto que no ha sentado nada bien entre las filas socialistas.

Así, sabemos que Pablo Iglesias nombrará a Nacho Álvarez y a Ione Belarra como secretarios de Estado de Economía Social y de Derechos Sociales, respectivamente, y al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez, como su jefe de gabinete. Se suma a este listado, además, Pablo Echenique, que asumirá la portavocía de Unidas Podemos en el Congreso.

Entre los nombres ya conocidos con anterioridad, están los de Alberto Garzón, designado para liderar la nueva cartera de Consumo; Yolanda Díaz, que asumirá el Ministerio de Trabajo; Irene Montero, que irá a Igualdad; y Manuel Castells, elegido para Universidades.

De aquí deducimos que el líder de la formación morada no ha querido esperar ni un sólo día para empezar a 'vender' a nivel mediático su futuro equipo de Gobierno, a pesar de que Iglesias desdeñó este lunes en El Intermedio hacer valoraciones sobre el reparto de cargos hasta que el líder de la coalición, Pedro Sánchez, los haga público.

En la bancada del PSOE estas filtraciones no han sentado bien, como decíamos, y entre la oposición ya advierten aquí la primera "minicrisis" de Gobierno, en palabras del portavoz del PP en el Sentado, Javier Maroto. En todo caso, el Gobierno ya se ha apresurado en rebajar la tensión. Preguntada por esta cuestión en Los desayunos de TVE, Carmen Calvo ha señalado que "hay cosas a las que no se les debe dar más trascendencia".

Iglesias toma la ventaja en la carrera mediática

Sea como fuere, lo cierto es que no se trata del único 'golpe mediático' atestado por Pablo Iglesias a las pocas horas de andadura del nuevo Gobierno. El líder morado ha tomado también la delantera a Sánchez a la hora de acaparar el foco televisivo. Mientras que el socialista aún no ha concedido entrevistas tras la investidura, el de Podemos lleva lleva ya dos, una de ellas en la pequeña pantalla.

A su entrevista en eldiario.es de ayer, se sumó otra por la noche en televisión, en El Intermedio de la Sexta. Allí defendió, entre otras cuestiones, que en España hay "presos políticos", refiriéndose a los líderes independentistas encarcelados por el procés.

Esta entrevista llevó al espacio dirigido por el Gran Wyoming a alzarse como el programa más visto de la jornada, con un 14,7% de share y más de dos millones y medio de espectadores, superando así a El Hormiguero, relegado a la segunda posición.