El 'lapsus' de Iglesias que contradice su versión sobre la "protección" a Dina Bousselham en el caso de la tarjeta

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, vinculó su decisión de retener unos seis meses la tarjeta del móvil de su exasesora Dina Bousselham con el objetivo de “protegerla” de cara lo que se estaba publicando en los medios y la actividad del excomisario José Manuel Villarejo en 2016. Así lo repitió en varias entrevistas, entre ellas en la que concedió a RNE en julio. Sin embargo, según la cronología del caso, la policía no vinculó el móvil de Bousselham a Villarejo hasta el mes de noviembre de 2017.

"Cuando veo el contenido que hay ahí, tomo una decisión: que es no someter a Bousselham a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación (…). Eso le supuso a Dina una presión enorme. Entonces veo que hay una serie de fotografías íntimas y me dicen que es la única copia. (…) Cuando empiezo a ver publicados algunos de los contenidos en OkDiario pues le digo: compañera aquí está; esto es lo que tienen e imagínese lo que supone para una mujer de veinte años saber que estas fotos íntimas suyas acaban en manos de OkDiario, de Villarejo, de los periodistas de Interviú…”.

Roban el móvil a Dina Bousselham. Varias copias aparecen en casa de Villarejo. Villarejo se reúne con Inda en torno a las elecciones de junio de 2016. Días después de las elecciones, Inda publica el contenido. Pero hay quienes pretenden decir que a Villarejo se lo inventó Podemos pic.twitter.com/Rd3oViugmt — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 3, 2020

El nombre de Villarejo también aparece en el escrito de apelación de Iglesias con que pidió seguir como perjudicado en el caso, después de que el juez García Castellón le retiró dicha condición. En ese documento, los letrados de Iglesias argumentan: “En el apartado octavo del informe del 19 de marzo de 2020 se apunta el contacto o vínculo con OkDiario y Villarejo. En ese momento en el que la Policía Científica está investigando, la presente pieza se mantiene bajo secreto de sumario, sin que esta parte tuvieses conocimiento de la relación directa entre el material incautado al Sr. Villarejo y las publicaciones de OkDiario”, afirmó Iglesias en el pasado julio.

Falta de coincidencia temporal

La detención de Villarejo de noviembre de 2017 revela que Iglesias no podía saber en verano de 2016 que el excomisario poseía una copia de la tarjeta del móvil sustraída a Bousselham. Y, por ende, que esa no podía ser la razón por la que Iglesias decidiese no devolver a su legítima propietaria el dispositivo que contenía capturas de pantallas y fotos íntima de la exdirigente de Podemos.

El caso Dina surge a raíz de dos denuncias de la exdirigente de Podemos que alega el presunto robo de su móvil a finales de 2015, y la publicación en medios digitales del contenido de la misma a partir de junio de 2016. Iglesias obtuvo una copia de dicha tarjeta en enero de 2016, pero tardó seis meses en devolver el dispositivo a la afectada. Mientras tanto el partido Podemos se personó como afectado a la pieza del caso Tándem que investiga la Audiencia Nacional y dirigió su campaña electoral como víctima de las "cloacas del Estado".

Tras las declaraciones de Dina Bousselham, en las que admitió que el secretario general del partido morado tenía una copia de la tarjeta sin que ella lo supiera, el juez García Castellón decidió sustraer a Iglesias la condición de perjudicado. El juez de la Audiencia Nacional baraja investigar al líder de Podemos por un caso de supuesta denuncia falsa, aunque el pasado 16 de septiembre la Audiencia Nacional ha rectificado al juez y ha vuelto a aceptar a Iglesias como perjudicado.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de la decisión del instructor de esta causa y la Fiscalía anticorrupción, que abogaban por no considerar como parte perjudicada al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos. La Sala entiende que se mantienen los elementos por los que se sustentó la legitimación de Iglesias como perjudicado en la causa que se inició como una pieza del conocido como caso Villarejo.