Iglesias acepta las condiciones de Sánchez para formar gobierno pero pide "proporcionalidad" en el reparto de ministerios

Pablo Iglesias está dispuesto a ceder y no entrar en el Consejo de Ministros. “El PSOE dice que el único escollo que evite ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición”, ha afirmado el líder de Podemos, después de que Vozpópuli publicara en exclusiva su proyecto y dirigente socialistas formalizaron la oferta. Eso sí, pide “proporcionalidad” en el nuevo órgano de gobierno y elegir los nombres de los miembros de Podemos.

“Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidas Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos, así como que la propuesta logícamente la va a hacer Unidas Podemos”, ha añadido Iglesias.

Cuatro ministros

Esto significa que si el futuro Consejo contará con 17 ministros como ahora, Iglesias exige al menos que cuatro sean de Podemos. “He trasladado esto a Pedro Sánchez y he pedido a Pablo Echenique que traslade al PSOE nuestra coluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas. Un acuerdo integral (programa y equipos), para sacar adelante la investidura la semana que viene.

Esta mañana, este diario adelantaba que Podemos estaba barajando la posibilidad de que Iglesias diera un paso al lado, después de que Sánchez le señalara como el "escollo" para formar un ejecutivo rojo-morado. A cambio, Podemos quiere imponer en el consejo de Ministros a la número dos de la formación, Irene Montero, que podría ocupar la cartera de Vivienda.

A lo largo del día, la dirigente socialista Adriana Lastra ha dejado la puerta abierta a la entrada en el Gobierno a dirigentes de Podemos como Montero, Rafael Mayoral o Pablo Echenique. Otras fuentes también hablan a Vozpópuli de dirigentes como la jueza Vicky Rosell y el inspector de Trabajo y Seguridad Social y profesor de la Universidad de Valencia, Héctor Illueca, además del portavoz de Equo, Juantxo Uralde.