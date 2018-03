Pablo Iglesias pide "empatía y diálogo" en vez de detenciones como la de Puigdemont

La crisis política en Cataluña "no se solucionará con detenciones, cárceles y judicializando la política", afirmó hoy en Buenos Aires el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el arresto en Alemania del expresidente catalán Carles Puigdemont.En declaraciones a los medios, Iglesias dijo que la solución pasa por "seguir apostando por vías democráticas, por la empatía, por el sentido común y por el diálogo, pero la judicialización de la política no va a servir para resolver la situación de Cataluña".Preguntado si se puede radicalizar la situación con la detención de Puigdemont, Iglesias dijo que "en Cataluña tiene que haber diálogo, al igual que en España, y pensamos que la detención y el encarcelamiento no ayuda a que la relación entre Cataluña y España mejore porque Cataluña requiere una respuesta política y un diálogo".