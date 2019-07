Iglesias reprocha a Sánchez que insista en la abstención de PP y Cs

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reprochado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su propuesta de reformar el artículo 99 de la Constitución para poder ser presidente "sin contar con nadie". "Su propuesta revela que usted no quiere o no querría hacer un acuerdo de gobierno con nosotros. Como estrategia de negociación, cuando no hemos llegado a un acuerdo, no es lo más recomendable", le ha afeado. "Esa propuesta, además, va en contra de lo que han votado los españoles. Los españoles quieren que nos pongamos de acuerdo".

Asimismo, Iglesias se ha mostrado molesto por la petición de Sánchez a PP y Cs de que se abstengan en la segunda votación para facilitar un gobierno socialista. "Cuando insiste en pedir a PP y Cs la abstención, la gente puede pensar que lo que usted desea es ser presidente a toda costa. Le pido por favor que no le pida la abstención también a Vox cuando intervenga Santiago Abascal", ha dicho.

"No nos propongan ser un mero decorado en su Gobierno, porque no lo podremos aceptar", ha sentenciado Iglesias.