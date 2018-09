Aznar silencia a Iglesias: "Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia"

El expresidente José María Aznar ha mantenido un durísimo cruce de reproches con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación irregular del Partido Popular.

Después de tres horas y media de interrogatorio por parte del resto de portavoces de los grupos políticos, Iglesias ha dirigido sus preguntas al exdirigente popular y ambos han terminado con un duro enfrentamiento dialéctico. "Creo que usted hoy ha mentido y que es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular", le ha espetado Iglesias.

Algo ante lo que el expresidente no se ha quedado impasible. "Usted, que no viene nunca a esta comisión, hoy ha venido a decir eso. Felicidades señor Iglesias, se ha quedado a gusto, se ha quedado esponjado", le ha recriminado Aznar.

Después de que el líder de Podemos preguntase por la financiación de la boda de la hija del exmandatario por parte del cabecilla de la trama Gürtel (Francisco Correa), Anzar ha entrado en el cuerpo a cuerpo personal. "Sabemos que Correa regaló los servicios de sonido e iluminación de la boda de (Alejandro) Agag. Para no concerle -como ha defendido Aznar-, se portó muy bien con los suyos", le ha dicho Iglesias.

"Cuando se mete en cuestiones familiares, sé que usted ha pasado momentos difíciles en los últimos meses. Pero sobre la boda de mi hija, no voy a hacer ningún comentario. Si tiene alguna insinuación que realizar, no lo deje en una insinuación", le ha advertido Aznar. "Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España y lo demuestra todos los días", ha continuado.

"Usted venía a hacer lo que ha hecho y ha sido incapaz de dejar de faltar a la verdad" José María Aznar

Y, a partir de ahí, el cruce de reproches no se ha detenido hasta el final del turno del dirigente morado. "Escriba lo que quiera y no me mire porque a lo mejor se le cae un poco la cara de vergüenza", le ha llegado a recriminar Aznar mientras contestaba a las cuestiones planteadas. "Usted venía a hacer lo que ha hecho y ha sido incapaz de dejar de faltar a la verdad. Usted no es ni un señor fiable ni un señor que respete la verdad en absoluto", ha proseguido el expresidente del Gobierno.

"A mí, su populismo no me asusta ni me deja de asustar. Usted, que habla de volar la transición democrática y que ha recibido millones de Irán y de Venezuela o que tiene compañeros que han sido expulsados de la Universidad y otros que no dan de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social", debería ser más comedido en sus afirmaciones, le ha recomendado.

"Usted es el expresidente de mi país y por la imagen patética que acaba de dar, le aseguro que trabajaré para que mi patria no tenga que volver a avergonzarse", ha concluido Iglesias. "Me da igual de lo que se avergüence. Es difícil tener peores referencias", ha rematado Aznar.