Iglesias tacha de "absurdo" y anacrónico el intento de Sánchez de gobernar en minoría

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este viernes en que el gobierno de coalición PSOE-Podemos es la opción “más probable” para el futuro Ejecutivo. “Cuanto terminen esos intentos de asegurarse un gobierno cómodo [con Ciudadanos], estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único”, ha añadido.

Iglesias ha pedido este viernes “calma” de cara a lo que ha insistido van a ser dos meses de “negociaciones”. “Calma, es lógico que el PSOE esté trabajando para buscar sacar adelante la investidura con la derecha. Es lógico que busquen la oportunidad de no depender únicamente de nosotros y para las grandes decisiones económicas ponerse de acuerdo con las derechas. Y aunque no es descartable que lo consigan. Esto no es lo más probable”, ha afirmado.

"Equipos mixtos y plurales"

Iglesias ha ignorado las afirmaciones de la socialista María Jesús Montero, quien sostuvo el jueves que no habrá segunda vuelta para la investidura de Sánchez. En opinión de Iglesias, cuando fracase el intento de obtener una abstención por parte de Ciudadanos y PP, el PSOE “tendrá que reconocer lo evidente”. “Lo más sensato para nuestro país es un acuerdo integral de gobierno y con equipos mixtos, plurales y progresistas”, ha mantenido.

Iglesias también ha añadido que entre las medidas que quiere promover en el caso de entrar en el gobierno se encuentra “poner límite a la reforma laboral que solo han contribuido a la precariedad en el empleo” y “derogar la reforma de las pensiones de 2013 del PP”. Iglesias cuenta en este sentido con el apoyo de UGT y CCOO. En el caso de la central sindical hermana del PSOE, hay incluso sectores que empujan para que Podemos entre en el Consejo de Ministros, aunque desde la secretaria de Pepe Álvarez lo niegan.

Podemos insiste en su propuesta de coalición, aunque Iglesias se ha abierto a renunciar a tener ministerios. Pero exige a cambio puestos intermedios relevantes y con peso político. Sánchez, que en una de las reuniones con Iglesias también planteó esa opción, ha frenado todo tipo de acercamiento. El presidente en funciones ha vetado la creación de una mesa para debatir un programa conjunto, como desveló este viernes Vozpópuli.

La negociación parece bloqueada. Aunque Iglesias se ha mostrado hoy optimista sobre la posibilidad de que, tras el rechazo de Ciudadanos y el PP a investir a Sánchez, su partido esté más cerca de entrar en el gobierno.