Iceta tantea a Coscubiela y Rabell para la lista del PSC y reconquistar el 'cinturón rojo'

El PSC de Miquel Iceta ha tanteado a Joan Coscubiela y Lluís Rabell para que formen parte de la lista electoral de las autonómicas del próximo 14 de febrero. El sábado 27 de noviembre se celebró una reunión en Barcelona a la que acudieron ambos políticos, además de miembros de otras listas electorales. En esa reunión, los dirigentes socialistas explicaron su propuesta de sumar a Coscubiela y Rabell a sus filas, tal y como adelanta Vozpópuli.

De momento la respuesta de ambos dirigentes se decanta por el no, aunque queda tiempo para decidir. Personas del entorno de Coscubiela sostienen que el político y exsindicalista no tiene intención de volver a la primera línea, y “menos en el PSC”. Coscubiela fue secretario general de Comisiones Obreras entre 1995 y 2008, y luego diputado autonómico por Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) hasta 2015. Fue portavoz hasta 2017 de Catalunya Si que es Pot, una coalición electoral catalana parecida a los Comunes de Ada Colau y vinculada a Podemos.

Poco antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, Coscubiela se desmarcó de los independentistas en el Parlament catalán. El líder político criticó la decisión de Carles Puigdemont y de los nacionalistas. "No quiero que mi hijo viva en un país donde la mayoría tape los derechos del resto", afirmó. Recibió la ovación de la oposición y de los diputados del PSC, pero también las críticas de algunos compañeros de bancada, favorables a buscar un entendimiento con los secesionistas.

Rabell también fue diputado por Catalunya Si que es Pot hasta 2017. En 2015 fue cabeza de lista de la coalición por Barcelona y es considerado un político próximo a Colau. La alcaldesa de Barcelona le fichó cuando ejercía de presidente de la Asociación de Vecinos de la Izquierda del Ensanche. También Rabell es considerado un político contrario a las tesis del independentismo.

Fuentes del segmento de Iniciativa confirman las negociaciones con el PSC, pero sostienen que ni Coscubiela ni Rabell están interesados. Otras fuentes sostienen que Coscubiela manifestó su rechazo pocos minutos después de recibir la propuesta, mientras que Rabell está reflexionando sobre ello. Rabell participó en algunas actividades de la fundación del PSC en Cataluña, pero en Iniciativa consideran esa colaboración como algo puntual.

El nombre de Coscubiela también apareció en las quinielas de los fichajes de Más País de Íñigo Errejón, aunque finalmente el ex número dos de Podemos se decantó por políticos más cercanos al segmento de ERC.

Reconquista del cinturón rojo

Los amagos del PSC de fichar a estos dos políticos de la izquierda no nacionalista revelan la estrategia del partido de Iceta de intentar recuperar los votos dejados a Ciudadanos en las autonómicas de 2017. Sobre todo los del llamado cinturón rojo de Barcelona, es decir el área metropolitana y periférica de la ciudad condal, histórico granero de votos socialistas.

El PSC de Iceta también está intentando ensanchar sus apoyos en el centro. Durante sus negociaciones, el líder del PSC ha hablado con los representantes de formaciones como la Lliga Democràtica, liderada por el expresidente de Sociedad Civil Catalana Josep Ramón Bosch. También en ese caso Iceta quiere fichar a personas reconocidas de la sociedad civil para ampliar el abanico de sus votos y captar papeletas tanto en el segmento de Ciudadanos como en el de Colau.