El Partido Popular no enviará representación oficial a la manifestación feminista del 8-M. "Que vaya quien quiera a título individual", comentan fuentes de la formación. Estaba prevista la presencia de la algunas dirigentes populares, como Andrea Levy o Mari Mar Blanco en esa demostración.Hubo un cambio de criterio al conocer el texto de la convocatoria, en la que, más que defender los derechos de la mujer, se ataca frontalmente al hombre e incluso se lanza un ataque radical contra 'el capitalismo y las posiciones liberales", dicen estas fuentes.

Una nota oficial del partido, emitida en la tarde del miércoles, señala que "lamentamos que los partidos de extrema izquierda pretenden monopolizar esta convocatoria, buscando la división y el enfrentamiento entre hombres y mujeres, e incluso entre hombres de ideología distinta". Y añade que "siempre hemos trabajado desde el PP para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de todos".

No es una movilización vindicativa para reclamar derechos sino una "encerrona sectaria", señala una fuente consultada. "Tal y como está planteada ahora mismo, con ese manifiesto, no me representa",. añade. En fuentes del PP se considera que hay que diferenciar el 8-M y estar al lado de la reivindicación, con lo que estamos de acuerdo y lo apoyamos, como hemos insistido en los últimos días, pero no podemos formar parte de una movilización convocada desde planteamientos sectarios, muy politizados que va en contra de los principios del propio feminismo".

"A título individual"

El PP mantiene sin embargo considera que 'vaya quien quiera a título individual, es una decisión personal y "en eso no vamos a entrar". Lo que parece muy difícil es que finalmente se sume a la concentración alguna dirigente de la formación, en contra de lo que se pensaba inicialmente. "Lo han desvirtuado, las convocantes han pretendido sacar un rédito partidista de una causa que "a todas nos compete y con la que estamos identificadas".

El PP anuncia en su nota que celebrará el 8M con un acto en el que leerán su propio manifiesto y participarán las mujeres candidatas así como representantes de diferentes colectivos que "trabajan mirando al futuro por una sociedad en la que se prime el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres".