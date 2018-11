Iglesias convoca una "gran movilización" el sábado contra la decisión del Supremo

El secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que "la independencia del Tribunal Supremo está en entredicho" después de que los magistrados hayan decidido que pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas corresponde al cliente y no a las entidades bancarias como había como había dictaminado el propio Alto Tribunal en una reciente sentencia.

"Gana la banca y pierden los ciudadanos", ha escrito el líder morado en un mensaje en su cuenta de Twitter. Asimismo, ha pedido que "la vergüenza y la rabia" se traduzcan "en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ya había preparado el terreno ante la posible decisión del Supremo y vaticinaba este mismo martes que "la gente saldrá espontáneamente a la calle" y que su partido estará "apoyándoles".

"Es inadmisible que el Supremo no dijera nada con los desahucios y el rescate bancario y cuando se plantea que este impuesto lo va a tener la banca y no las familias, dice que tendrá enormes repercusiones económicas", señalaba el número dos orgánico del partido morado. "Esto causa un enorme desprestigio a la justicia de España" porque supone que cada familia que ha adquirido una vivienda ha abonado "miles de euros" que no debería haber pagado, insistía.