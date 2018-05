Tres heridos tras un enfrentamiento en una playa de Barcelona por las cruces amarillas

Un grupo de personas ha arrancado decenas de cruces amarillas que estaban clavadas en la playa de Canet de Mar (Barcelona), lo que ha provocado un pequeño enfrentamiento que ha acabado con tres heridos leves.

Fuentes policiales han explicado que el incidente se ha producido sobre las 16.00 horas, cuando varias personas, algunas de ellas con la cara tapada, han comenzado a arrancar cruces amarillas que habían situado grupos independentistas en la arena de la playa.

Las cruces tenían inscritas palabras como 'Democracia' y 'Libertad' para simbolizar la muerte de estos conceptos en el Estado.

Al sacar las cruces, un grupo de personas favorable a la presencia de este símbolo en la playa ha recriminado la acción, lo que ha provocado algún rifirrafe.

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Canet de Mar ha calificado la acción como una agresión fascista y ha asegurado que había 30 encapuchados y ha provocado tres heridos: "Esta es su democracia, violentos e intolerantes", ha expresado en una publicación en Twitter.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont también ha condenado el incidente en un tuit: "Mi total condena a estas agresiones del fascismo unionista, que continúan impunes. No hagamos ninguna concesión a sus provocaciones. Si nuestra actitud cívica y no violenta los exaspera, señal que vamos bien. No caigamos en ninguna provocación".

La meva total condemna a aquestes agressions del feixisme unionista, que continuen impunes. No fem cap concessió a les seves provocacions. Si la nostra actitud cívica i no-violenta els exaspera, senyal que anem bé. No caiguem en cap provocació. https://t.co/9ig00NNdrQ — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 21 de mayo de 2018

A la vez que ha retuiteado imágenes del incidente e interpelando a la dirigente catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas a pronunciarse.