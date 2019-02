El hachazo de Hacienda a las familias de la concertada: hasta 2.400 euros por cada alumno

El Ministerio de Hacienda no solo planea poner fin a las desgravaciones por donaciones a los colegios concertados a las que considera falsas, sino que pretende reclamar a las familias el equivalente a las cuantías que se han deducido anualmente en el IRPF por la escolarización de sus hijos durante los cuatro últimos ejercicios.

Según explican a Vozpópuli los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la Agencia Tributaria podría obligar acada familia a devolver a las arcas del Estado un total de 2.400 euros por alumno si la cuota que se ha estado pagando al colegio es de 150 euros al mes.

En este momento están abiertos a revisión los ejercicios desde 2014 a 2017, ambos inclusive

Esta cuota supondría un pago de 1.500 euros por curso y una desgravación anual de 600 euros, que ahora habría que devolver. Como en este momento están abiertos a revisión los ejercicios desde 2014 a 2017, ambos inclusive, el hachazo de Hacienda a las familias de la concertada podría ascender a 2.400 euros.

"La Agencia Tributaria ha detectado casos en los que los padres pagan a los colegios concertados la misma cuota durante todos los meses que dura el curso por cada hijo escolarizado. Esto hace pensar que, aunque se revistan de donaciones voluntarias, son contraprestaciones para mejoras en la educación o en los centros", explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha.

Ley de Mecenazgo

La deducción por donativos en el IRPF está regulada en el artículo 68.3 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, pero Hacienda se ha propuesto poner bajo lupa los falsos donativos que se puedan realizar a fundaciones de colegios concertados o a las órdenes religiosas de las que dependen los mismos, puesto que estos ya reciben subvenciones públicas.

El pago mensual a la concertada difiere mucho de unos colegios a otros"

Con estas "donaciones", las familias pueden deducirse un 75% en los primeros 150 euros y entre un 30 y 35% en el resto de meses. "El pago mensual a la concertada difiere mucho de unos colegios a otros. Si se toma un promedio de 150 euros al mes por alumno escolarizado, la familia termina pagando unos 1.500 euros por curso", señala Cruzado.

En virtud de la ley de mecenazgo, dice, los padres de alumnos de la concertada se habrían podido desgravar unos 600 euros por año que, multiplicados por los cuatro ejercicios que todavía no han prescrito, supondrían cerca de 2.400 euros y que ahora podrían estar obligados a devolver a la Agencia Tributaria.

Declaraciones complementarias

"Contemplar una sanción a estas familias es discutible. Son los colegios los que les facilitan certificados por donaciones para que puedan desgravarse en la declaración de la renta. Por ello, Hacienda plantean que hagan declaraciones complementarias nuevas y excluyan esas deducciones", explica el técnico de Hacienda.

Para que alguien se pueda desgravar los donativos, insiste, las entidades a las que dan dinero deben figurar en la lista de entidades sin fines lucrativos y el acto debe ser voluntario.

Cabe recordar que muchos de estos centros son de carácter religioso y si bien la Conferencia Episcopal (CEE) se ha mostrado de acuerdo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la necesidad de cumplir la ley, algunas asociaciones de padres han puesto el grito en el cielo y califican la medida de "electoralista" y "globo sonda".

Padres: "No hay contraprestación"

"En España existe una ley en las que se establecen las condiciones y requisitos de cualquier entidad para poder ser receptora de donativos fiscalmente desgravables y hay diversas entidades que los reciben, sin contraprestación directa al donante", manifiestan desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa).

Y defienden que los donativos se enmarcan en los ámbitos de la cultura, educación, servicios sociales, tercer sector, sanitarias, investigación o cooperación internacional "sin poner en duda en ningún momento su validez".

Según Concapa "es obvio que estas donaciones se llevan a cabo desde la libertad, voluntariedad y sin ningún tipo de contraprestación". Prueba de ello, apuntan, es que no se llevan a cabo por la totalidad de las familias que conforman el alumnado.

No recibe un trato diferente el alumno cuya familia es donante de la que no"

"No recibe un trato diferente el alumno cuya familia es donante de la que no, con lo que se desmonta la pretensión de imputar un pago por la educación", declaran. "Se trata de un ataque espurio en un asunto sensible para desplazar la atención de otros asuntos de mucha más relevancia que este", zanjan.

Desde la Confederación de Escuelas Católicas FERE-CECA aseguran que Hacienda y Educación les han transmitido que no ha cambiado la legislación ni va a cambiar. "Las donaciones son perfectamente legales y la desgravación también y no nos consta que haya un cambio de criterio", señalan. Sin embargo, reconoce que ha habido alguna revisión desde Hacienda "pero han sido casos muy puntuales".

El examen en profundidad de la Agencia Tributaria a las donaciones a la concertada ha sido criticado también por PP y Ciudadanos. Ambas formaciones han rechazado la devolución del dinero desgravado en su día a Hacienda. Mientras tanto, Unidos Podemos se ha limitado a defender la escuela pública como "mejor forma de garantizar el futuro y la dignidad" de la educación en España, y ha apuntado que la concertada debe ser "subsidiaria" a este modelo.