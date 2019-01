Vara: "El problema que tiene España no es de himnos ni de banderas, es de desigualdad"

Anda preocupado uno de los principales barones socialistas, Guillermo Fernández Vara, por el deterioro del clima político y, obviamente, por su reelección como presidente de la Junta de Extremadura en las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.

Avisa en esta entrevista con Vozpópuli que en la reunión que mantuvo en La Moncloa con Pedro Sánchez el pasado diciembre no le vio partidario de unir las elecciones generales a esa fecha en un 'superdomingo'; y añade que Susana Díaz tiene todo el derecho a seguir como secretaria general del PSOE andaluz, como hizo él en 2011, cuando el popular José Antonio Monago e IU le desalojaron del Ejecutivo extremeño pese a haber ganado las elecciones. Su reflexión: "Hay dos Españas calladas: una la indignada con Cataluña; y otra, la de qué pasa con mi vida".

¿Lo de las continuas averías del tren entre Madrid y Extremadura no deterioran la política? ¿No da 'alas' a Vox?

(Silencio)... No. Da alas en todo caso a la incredulidad en que la política tenga capacidad de cohesionar el territorio. Yo lo que veo es que el problema que tiene España ahora mismo no es de himnos, de banderas ni de territorios ni de identidades; es de desigualdad. Sigue habiendo desigualdad en nuestro país y eso es lo que tenemos que combatir.

Sí, pero Torra y los independentistas catalanes, con los que el Gobierno dialoga, promueven más desigualdad, no menos...

Pues a Torra se le combate diciéndole que no a sus peticiones. De momento, el Gobierno del PP accedió a todo lo que el PNV le pedía y ahora veremos si hay Presupuesto. Igual no lo hay. El problema es que el Congreso, en el año 1977, se convirtió en una Cámara de representación territorial y el Senado pasó a ser la nada. Este es el problema que tenemos: que el Congreso debería ser donde está la soberanía nacional y ahora es donde está la soberanía de los territorios. Y eso me parece un error.

Vox se está haciendo fuerte, tras su resultado en Andalucía, con un discurso muy recentralizador. ¿En qué medida esto va a suponer una anomalía en el funcionamiento de la democracia española tal y como la venimos conociendo?

Pero yo no me opongo porque sea malo para mí o para el PSOE. Es que Extremadura, cuando España era centralista, era mucho más pobre, más triste y mucho más abandonada que ahora. La Extremadura de hoy no tiene nada que ver con la de hace 35 años porque ha existido el Estado de las Autonomías. ¿Que hay cosas que corregir? Sin duda, pero que no me quieran vender una moto que no les voy a comprar... Porque, en 1983, el 80% de la población era analfabeta y la gente se moría en las listas de espera de trasplantes. Esa moto no se la compro ni a Vox ni a nadie... Y además no quiero hablar de ellos. Hay dos Españas calladas: la indignada con Cataluña y la que dice qué pasa con mi vida.

Según esa teoría, nadie el 26 de mayo va a votar a Vox en Extremadura. Y las encuestas no dicen eso...

Pues... Todo mi respeto para quien les vote, pero yo no les voy a hacer la campaña

Asegura entender que Susana Díaz siga porque cuando él no logró formar gobierno en 2011 en Extremadura por el pacto PP-IU "también hubo gente en el PSOE que pensaba que me tenía que marchar"

¿Cómo está viviendo la evolución poselectoral en Andalucía, las exigencias de Vox a PP y Ciudadanos para llegar a una investidura?

Hay cosas que me suenan mucho porque ya las oía en 2011. Cuando el PP e IU pactaron aquí en Extremadura era "para echar al PSOE". Y cuando tú gobiernas para echar a alguien y te olvidas de gobernar para la gente, a los cuatro años acabas perdiendo; y al que querías echar acaba ganando. A mí me suena esa película porque la viví. El PP es capaz de ponerse de acuerdo con IU con Vox y con quien haga falta, pero luego se olvida de que hay otras elecciones cuatro años después.

Entonces, Susana Díaz está en lo cierto con su idea de resistir, a la espera de que el "Three party", del que habla José Luis Rodríguez Zapatero, pierda las siguientes elecciones...

Todo mi respeto por lo que decida Susana Díaz. Lo que ella cree que tenga que hacer es lo que tiene que hacer. Cuando yo tomé mi decisión (de continuar) hubo gente en el PSOE de Extremadura que no estaba de acuerdo, que creyeron que yo me tenía que marchar. Y en aquel momento decidí no resistir, sino continuar con un proyecto que yo creía que estaba inacabado. Así que toda mi confianza en lo que decida Susana Díaz. Lo entenderé siempre.

¿Qué le parece el ofrecimiento de Miquel Iceta a Quim Torra para que el PSC apoye los presupuestos catalanes a cambio de que el PDeCAT y ERC hagan lo mismo con los Presupuestos Generales del Estado 2019? ¿Se va a entender fuera de Cataluña?

Si esos Presupuestos lo que traen es aumento de las pensiones, del salario mínimo y del sueldo de los empleados públicos, que es lo que afecta a las personas, sí. Solo en Extremadura hay 170.000 pensionistas con pensiones mínimas, que les van a subir un 3%. De un millón de habitantes. Y 90.000 funcionarios a los que les van a subir el sueldo un 2,25%. Y hay decenas de miles de trabajadores con el salario mínimo (se va a subir un 22%)... Es que el 30% o 40% de la población extremeña se va a ver beneficiada. ¿Qué les decimos? ¿Que no a los Presupuestos?

Y si Pedro Sánchez no logra convencer a Torra y no saca adelante esos presupuestos ¿Qué debe hacer? ¿Seguir aguantando con decretos-ley hasta octubre?

Es su decisión. Solo él la puede tomar.

Pero, ¿no tiene nada que decir como presidente autonómico concernido por la convocatoria electoral de mayo?

No. Lógicamente si no tiene Presupuestos no podrá agotar la legislatura en junio de 2020, pero que él decida cuándo tiene que convocar las elecciones generales.

Mucha gente en el PSOE piensa que crear un 'superdomingo' el 26 de mayo, sumando las generales a las autonómicas y municipales, sería un fraude porque se votaría de todo menos a un alcalde y a un presidente autonómico; se votaría contra Torra, contra Sánchez, a favor...

Yo, de las conversaciones que he tenido con el presidente, no se sacado de ninguna de ellas que pueda haber superdomingo en mayo.

No le pido que nos desvele su conversación con el presidente del Gobierno en la Moncloa en diciembre. Simplemente, pregunto: ¿si tuviera que apostar, apostaría a que no hay superdomingo' el 26-M?

No. De las conversaciones que he tenido con él yo no deduzco que esté en su mente que haya elecciones generales en mayo. Eso es lo que yo deduzco... Pero es libre de poderlo hacer. Es su potestad. Pero yo no lo he sacado como conclusión. Es más, lo he visto apostando porque cada elección tenga su entorno, su simpleza o su complejidad.

"Si Pedro Sánchez solo pensara en sí mismo, habría convocado elecciones generales en octubre, pero piensa en la estabilidad que necesita España"

A toro pasado, ¿se equivocó Pedro Sánchez no convocando elecciones generales cuatro meses después de la moción de censura, en octubre?

Si hubiera buscado lo mejor para sí mismo, igual sí. Pero es que él está pensando en qué le interesa más al país.

¿Y pasar por las urnas, tras esa moción, no le interesa a España?

No. Interesa a los partidos. Sobre todo al PP y a Ciudadanos. España no puede estar en elecciones cada dos años. Si Pedro Sánchez solo pensara en sí mismo, hubiera convocado elecciones en octubre. No las convoca porque piensa que a este país le interesa la estabilidad y poder hacer estas cosas que se están haciendo... Vamos a un sistema político de un fraccionamiento tan brutal que no va a ser mejor para España. Estoy convencido.

¿Cree que la oposición está siendo injusta con él cuando intenta instalar esa imagen de 'okupa' en La Moncloa?

No. no. Lo están consiguiendo en una parte de la sociedad. En otra, no. Yo le puedo asegurar que entre los 170.000 extremeños a los que se les va a subir la pensión mínima un 3%, no. No piensan que sea un presidente frívolo; ni los funcionarios a los que se va a subir el sueldo; ni los trabajadores con salario mínimo... Es que hay dos Españas: la de la almendra de Madrid, y el resto.

En la 'almendra' de Madrid y también en muchas partes del resto de España da la sensación de que el PSOE, y Pedro Sánchez en particular, está siendo bastante contemporizador con los nacionalismos en general. Y no me refiero solo al independentismo catalán si no a la famosa foto de la secretaria general del PSE, Idoia Mendía, con Otegi en Nochebuena.... ¿No lo ve así?

Yo esa foto no me la hubiera hecho nunca. Pero no soy vasco ni vivo en Euskadi. Pero solo digo una cosa: que me presenten una sola prueba de un compromiso que tenga el presidente con los independentistas catalanes, que ponga en juego alguna de las cosas que ningún español podría aceptar. Nadie me la va a presentar porque no es verdad.

¿Y Guillermo Fernández Vara se hubiera hecho la polémica foto de los dos gobiernos con la vicepresidenta y la ministra Meritxell Batet con Quim Torra, su vicepresidente Pere Aragonés y la consejera Elsa Artadi, el día antes del Consejo de Ministros en Barcelona?

Los dos gobiernos no, los dos presidentes.

Bueno, ahí estaban vicepresidentes, ministra, consejera.

No. Fueron los dos presidentes y luego todos se saludaron. Y cuando Pedro Sánchez venga aquí a Extremadura, a mí me gustaría que nos pudiéramos ver antes. El Gobierno de España se tiene que poder reunir como quiera, donde quiera y a la hora que quiera en este país.

¿Me está diciendo que habrá foto del Gobierno español y el extremeño?

No. De los dos gobiernos, no. Pero si nos vemos los dos presidentes y los vicepresidentes, no pasa nada. Allí son un gobierno de coalición PDeCAT y ERC. Y estaban el presidente y los dos partidos coaligados. Y si va a Valencia algún día, igual está Mónica Oltra también. Porque el valenciano es un gobierno de coalición. Si es que todo es mucho más normal.

¿Qué tiene que hacer el PSOE para que no se repita el desastre andaluz el 26 de mayo?

No tienen nada que ver ambas convocatorias. No se va a repetir. Porque son realidades y momentos diferentes. Hay elecciones europeas, están los alcaldes de por medio.

Es decir, ¿no va a ser, en ningún caso, un plebiscito sobre Pedro Sánchez?

No. El problema en Andalucía fue la abstención. Que votó el 57% de los andaluces. Con el 70%, hubiera dado igual el resultado de Vox y de los demás, que Susana Díaz habría gobernado.

¿Y esa abstención de votantes del PSOE, y de Podemos, no tiene un significado político?

Sí, pero no había alcaldes de por medio.