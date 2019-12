Crecen las grietas entre PP y Vox: "Están pasando de Trump a Le Pen"

El acto central del 41 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978 en el Congreso de los Diputados ha evidenciado este viernes las crecientes grietas entre el Partido Popular (PP) y Vox. Dirigentes populares han criticado en los corrillos con periodistas la "radicalización" de la formación liderada por Santiago Abascal en temas como la inmigración.

"Están pasando de trumpistas a lepenistas", han indicado fuentes de la dirección nacional del PP, quienes creen que esta actitud puede llevar a Vox a quedarse "colgados de la brocha" en muchos debates, según informa Europa Press.

En el entorno de Casado subrayan que el líder del PP mantiene una buena relación con Santiago Abascal, que militó durante años en su partido, pero reconocen que esa buena sintonía no se reproduce con sus colaboradores, como se ha puesto de manifiesto esta semana durante las negociaciones del reparto de los puestos de laMesa del Congreso.

Fuentes de la dirección nacional han cargado contra las propuestas de Vox a favor de suprimir el Estado de las Autonomías

En el PP consideran que Vox está actuando con "gravísima irresponsabilidad" con la inmigración y con sus propuestas a favor de suprimir el Estado de las Autonomías. Hace unos días, la Asamblea de Madrid ya visualizó un choque entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio por el ataque con una granada a un centro de menores extranjeros.

Vox avisa del distanciamiento en Madrid y Murcia

Ante la posibilidad de que esta tensión entre ambas formaciones pueda afectar a sus acuerdos en los Gobiernos autonómicos, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no ha contribuido a apagar el fuego al asegurar que, si bien está convencido de que las relaciones entre ambos partidos en Andalucía están más que blindadas, la situación es complicada en Madrid y aún peor en Murcia, donde los de Santiago Abascal fueron primera fuerza política en las elecciones del 10-N.

"En Andalucía bien", ha respondido el portavoz de Vox al ser preguntado sobre si las diferencias manifestadas entre ambas formaciones pueden poner en riesgo los apoyos de su partido al PP en algunas comunidades. Sin embargo, no ha sido tan tajante sobre Madrid, donde ha reconocido que las relaciones están tensas, informa Efe.

Los presupuestos de Ayuso, en el aire

La portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, también ha hablado en un corrillo en el Congreso para advertir que si la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quiere recabar su apoyo a los presupuestos deberá remitirles con antelación suficiente un borrador.

"No unas horas antes", ha recalcado la dirigente de Vox, que ha reconocido que no mantiene contactos con Ayuso, al margen de los debates en la Asamblea, y ha apuntado que, en cualquier caso, no habrá problema en que las cuentas del pasado año sean prorrogadas.

El cruce de declaraciones durante la celebración del 41 aniversario de la Constitución, se produce después del choque protagonizado por Isabel Díaz Ayuso y Rocio Monasterio a raíz del ataque con una granada a un centro de menores extranjeros.

El PP acusa de "irresponsabilidad" de Vox

Las fuentes de la dirección nacional del PP citadas por Europa Press han han cargado contra las propuestas de Vox a favor de suprimir el Estado de las Autonomías. "Es igual de irresponsable pedir el fin del Estado autonómico que defender la plurinacionaldad", argumentan las mismas fuentes.

Por todo ello, la dirección nacional del PP considera que los de Vox están pasando de "trumpistas a lepenistas". No es la primera vez que en el PP se compara a Vox con Trump o Le Pen, dado que el propio Casado lo hizo hace un año al referirse a las negociaciones que estaban desarrollando ambos partidos para lograr la investidura del 'popular Juanma Moreno en la Junta de Andalucía.