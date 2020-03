Grande-Marlaska insiste: "No había ningún dato objetivo para suspender el 8-M"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves que no había "ningún dato objetivo" para suspender la manifestación feminista del pasado 8 de marzo.

En rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa, Marlaska, acompañado del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, se ha referido a la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid por haber autorizado la manifestación del 8-M y ha dicho que este proceso judicial seguirá su trámite.

"Todos conocemos que hay una denuncia en el juzgado y tendrá el oportuno trámite, pero no es momento de polemizar y menos con un acontecimiento como el 8-M", un día en el que además hubo pluralidad de actos políticos y sociales, ha dicho.

"No es el momento de polemizar y menos con eventos de la relevancia y trascendencia del 8-M. Hubo partidos de fútbol, hubo actos de partidos políticos por todos conocidos. Las autoridades sanitarias y médicas no tenían ningún dato objetivo que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública. Llama la atención que solo se haga hincapié en un acto tan importante", ha argumentado el ministro.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que comparecía junto a Grande-Marlaska, ha coincidido con esta postura, y ha señalado que ese día estuvo en la Mascletá valenciana: "Nadie me ha preguntado qué hacía allí ni si aquello estaba bien o no estaba bien".

