El peor escenario para Génova es que se "hable mal de un compañero"

El PP teme nuevas revelaciones en el caso que salpica a Dolores Cospedal. El peor escenario es que "hable mal de un compañero", explica Teo García Egea, secretario general del PP. Pablo Casado guarda silencio sobre el 'terremoto' de las escuchas que salpican directamente a la exsecretaria general de los populares. En el Partido Popular se está a la espera de que aparezcan nuevas grabaciones que hagan saltar por los aires la actual situación. Una espera con suspense. Un horizonte plagado de incógnitas.

Tan sólo Dolors Montserrat, portavoz de la bancada popular, arriesgó un comentario en apoyo de quien fue su jefa de filas durante las primarias del partido. "Tiene todo nuestro apoyo y nos remitimos al comunciado de ayer". Cospedal no se personó en el Congreso en el pleno de la tarde del martes. Al menos hasta última hora. Los diputados de su formación evitaban las preguntas sobre el asunto aunque en privado comentaban la necesidad de que la exministra de Defensa compareciera ante la prensa y diera explicaciones.Y luego, "si tiene que irse, que se vaya. pero cuanto antes", decía un diputado muy próximo a Casado.

No hay delito

El 'número dos' de la formación, García Egea, se empeñó en recordar que en las grabaciones "ni se habla de redes de prostitución o de delitos de pederastia", como sí ocurría en las cintas de la ministra Dolores Delgado.

No hay, en su criterio, "ni delito ni ilícito" en lo escuchado hasta ahora en el 'caso Cospedal", según su versión, y añadía que no hay, por tanto, razones para aplicarle el código ético del PP. "La ministra Delgado sigue sentada en el Consejo de Ministros, por tanto no se entiende bien que pretendan aplicar otro rasero distinto en este caso". García Egea sí afirmó que ignora si habrá más material en la línea de lo hasta ahora conocido: "El peor escenario es que se hable mal de un compañero, sea Soraya o Sorayo", comentó en tono irónico, para quitarle hierro a la situación.