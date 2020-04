El Gobierno descoloca a familias, psicólogos y sanitarios con las salidas de los niños

España continúa siendo el único país de la Unión Europea que no permite y no tiene planeado permitir a los niños salir a la calle a jugar o a dar un paseo. Sí pueden acompañar a sus padres a supermercados, estancos, farmacias y bancos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pareció dibujar un escenario distinto el pasado sábado durante su discurso televisado. "En relación con los niños y niñas, la propuesta que va a hacer el Gobierno de España es, a partir del 27 de abril, empezar a darles la oportunidad de salir de sus casas y poder disfrutar de un rato al día del aire libre", anunció.

Tres días después de aquella exposición, la portavoz del Ejecutivo vuelve a situar al país en la casilla de salida por decisión del Consejo de Ministros: de "disfrutar del aire libre" una vez al día se pasa a acompañar a los adultos a aquellos establecimientos que no han cerrado desde que se decretó el estado de alarma.

"Proponemos que a partir del 27 de abril, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en desplazamiento para ir por ejemplo al supermercado, a la farmacia...", ha apuntado María Jesús Montero.

Más allá de las críticas que pueda haber suscitado en los partidos de la oposición, el bandazo del Ejecutivo en apenas 72 horas ha terminado por descolocar a las familias y a los profesionales del ámbito sanitario. ¿Pueden salir a dar una vuelta a la manzana todos los días o no?

Los detalles sobre la medida se concretarán en una reunión técnica en la que estarán presentes varios ministerios, además del personal del llamado 'grupo de desescalada', que cuenta al frente con Teresa Ribera, la titular de la cartera de Transición Ecológica.

Según Montero, la prioridad continúa siendo frenar el contagio del coronavirus y ha adelantado que una guía de Sanidad precisará la medida en los próximos días.

"Aunque se diga que no hay contradicción, las condiciones que se plantean ahora en relación a la desescalada y la infancia no son las que se dibujaron el pasado fin de semana", reconoce José Antonio Luengo, psicólogo especialista en Psicología Educativa y Sanitaria.

De paseos "diarios" a supermercados y bancos

Es secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid y ha participado en el comunicado que el Consejo General de la Psicología de España emitió sobre las necesidades de la infancia durante el confinamiento el pasado 13 de abril. En él, los expertos recordaron que, tras cinco semanas confinados, las autoridades pertinentes deberían "priorizar las salidas a la calle de forma gradual de niños, niñas y adolescentes, o, en su caso, en zonas vecinales comunes, durante una hora cada día y acompañados de un adulto".

"Celebramos que los niños puedan salir a la calle y que sean los primeros beneficiarios de la desescalada, pero nos ha sorprendido el formato y las condiciones en las que lo van a poder hacer", señala.

Luengo asegura que la idea de que los niños de hasta 12 años podían salir a dar paseos cerca de casa con las personas con las que cohabitan y en condiciones de absoluta seguridad les dejó satisfechos. "Si los adultos lo hacen bien, y no se les lleva a parques, el riesgo de contagio sería mínimo", considera.

Tras dejar claro que respeta las consideraciones de todos los colectivos y respeta las decisiones de las autoridades sanitarias, el profesional explica que "no es lo mismo salir a dar una vuelta diaria que salir a acompañar a tu padre o tu madre a hacer alguna actividad concreta dentro de un establecimiento donde hay más gente".

"Todo el mundo que haya ido a un supermercado ha constatado que, pese a haber medidas de seguridad, existe miedo y cierto desasosiego. Si los niños son un vector de contagio, ¿cómo van a reaccionar los ciudadanos ante su presencia?", se pregunta el psicólogo.

"Es bueno que salgan, pero no donde se concentra el virus"

Para Luengo, las actividades que se permiten suponen un mayor riesgo en comparación con los hipotéticos paseos diarios que se anunciaron. Además, el especialista en Psicología Educativa y Sanitaria apunta que esas mismas actividades están muy restringidas. "Se nos ha dicho en numerosas ocasiones que no son actividades que se deban hacer todos los días, por lo que sotto voce se nos está diciendo que los niños tampoco deberían salir todos los días", opina.

Luengo considera que la extensión de la medida a los menores de hasta 14 años añade una inquietud más. "Confío en los adolescentes, pero creo que se equipara su responsabilidad a la de un adulto cuando la madurez de unos y de otros depende de muchos factores", dice.

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa) reconocen que, tras escuchar al presidente el pasado fin de semana, esperaban que se permitiera a los menores salir a jugar con sus padres cerca de sus domicilios.

"Pensábamos que podrían pasear por una avenida manteniendo las distancias de seguridad o ir a un prado cercano a dar cuatro toques al balón", dice Leticia Cardenal. "Hay que seguir las recomendaciones de los expertos, pero pedimos al Gobierno que recapacite porque sacar a los niños para meterlos en el supermercado no es la mejor medida. Creemos que es bueno que salgan, pero no donde más se puede concentrar el virus", solicita.

"No mejoramos como se esperaba"

Mercedes González Gomis, secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, considera que los niños llevan mucho tiempo en casa y que la decisión del Gobierno tras el Consejo de Ministros ha podido deberse a la "presión" social. Una presión que va en aumento a medida que pasan los días.

Aunque aclara que en el caso de las farmacias se respetan los turnos para entrar y se mantienen las distancias de seguridad, considera que la crisis sanitaria que atraviesa el país siegue siendo muy preocupante.

"Si se comparan los datos con los de semanas anteriores, sí hemos mejorado. Pero estamos hablando de 400 personas fallecidas diarias. No mejoramos como se esperaba", señala. González Gomis aconseja a las familias "mucha higiene, protección con mascarillas y guantes y no tocar nada". "Hay que tener cuidado porque se trata de un virus muy peligroso y las cosas no están controladas", insiste.