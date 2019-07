El Gobierno recula tras la consulta a las bases de Iglesias y dice ahora que no habrá ministros de Podemos

"Esperamos que se disipen las desconfianzas y pongámonos para que en julio podamos tener una investidura y un gobierno", ha asegurado la ministra Portavoz, Isabel Celáa, tras la decisión de Pablo Iglesias de convocar, desde este viernes y hasta el jueves, una consulta entre los 190.000 inscritos para que decidan entre el gobierno "de coalición" o una simple colaboración parlamentaria, como quiere el PSOE.

Aunque Pedro Sánchez movió ficha en la noche del jueves, según fuentes socialistas, abriendose a "valorar todos los escenarios", no parece que vaya a haber ministros técnicos de Podemos -ni Iglesias ni ningún dirigente de primera fila-. "El PSOE no obedece los mandatos de los inscritos de Unidas Podemos", le ha dicho la ministra a Iglesias, que no parece muy por la labor en esta hora de apoyar a Sánchez:

No se puede construir una casa poniendo primero todos los ladrillos y después todo el cemento.Hay que hablar de programa y de garantías. Estoy convencido de que el PSOE se sentará a negociar de forma integral un gobierno de coalición, sin vetos y desde el respeto al aliado. pic.twitter.com/c3JLvidqj4 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) July 12, 2019

"El candidato tiene razones fundadas para seguir hablando de gobierno de cooperación en la que hay una oferta importantísima desde el punto de vista político: puestos en la estructura, en la institución, no en el Consejo de Ministros", le ha contestado Celaá desde La Moncloa, en lo que supone una suerte de paso atrás respecto a la posición gubernamental del jueves por la noche.

Vuelta a PP y C's

"En ese valorar todos los escenarios entra que ninguna de las cuatro fuerzas políticas bloqueen la investidura", ha recalcado la ministra volviendo a mirar a PP y Ciudadanos, no solo a Podemos, al que ha atacado directamente: "¿Desde qué perspectiva la izquierda en la historia ha empezado una negociación por las sillas que se ocupan?

"¿Es que acaso la ciudadanía valora más quien ocupa determinada silla?", se ha llegado a preguntar. "¿Por qué no se nombra un equipo negociador en el otro lado? Primero hablemos del qué y el para qué", recalca la ministra.

Es la respuesta socialista a la decisión de la coalición de someter a votación las opciones "reales" que hay sobre la mesa, no "rumores", que dijo Noelia Vera, en alusión a la supuesta asunción por parte de Sánchez de ministros técnicos que, por otro lado, esta mañana ya ha sido descalificada por el propio líder de Podemos.

Aunque la conversación telefónica entre Sánchez e Iglesias "no dio los frutos esperados", el candidato socialista "seguirá intentándolo"

A pesar de todo, y aunque la conversación telefónica entre Sánchez e Iglesias "no dio los frutos esperados", el presidente del gobierno en funciones "seguirá intentándolo" porque "esta no es una cuestión de egos".

Lo importante es "qué vamos a hacer y lo segundo, quienes van a pilotar este proyecto", señaló la ministra portavoz, pese a lo cual, "nosotros no tenemos ninguna desconfianza en relación a un veto" a que el líder de Podemos se incorpore a la mesa del próximo Consejo de Ministros.

El Gobierno y el PSOE quieren "volver al punto de partida, a la casilla de salida" con Podemos, porque lo que le importa a la ciudadanía "no es tanto quienes sino qué" vamos a hacer". Y la facultad de nombrar un gobierno la tiene el presidente, no otra formación política. "No queremos enzarzarnos en debates estériles sobre cargos y personas. Empecemos el edificio".