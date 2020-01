El Gobierno rectifica y dice ahora que la mesa de negociación sobre Cataluña será antes de las elecciones

El Gobierno ha rectificado este jueves por la tarde sus palabras sobre la fecha de la mesa de negociación con el Govern de la Generalitat de Cataluña tras la presión ejercida por ERC. Esta mañana, a través de un comunicado, se han posicionado a favor de iniciar la negociación tras las elecciones catalanas. Sin embargo, la dura reacción de Esquerra Republicana, que les ha acusado de "incumplimiento flagrante" del acuerdo, ha hecho recular al Ejecutivo, que dice ahora estar dispuesto a iniciar la mesa "antes de las elecciones catalanas".

"En este sentido, y para descartar cualquier duda respecto a nuestra voluntad de dialogar, manifestamos nuestra disposición a celebrar la mesa de diálogo entre gobiernos acordada, antes de las elecciones catalanas", ha dicho el Gobierno a través de un comunicado.

Una posición completamente distinta a la que había comunicado el Gobierno esta mañana, cuando utilizaba de excusa para retrasar sine die la mesa de diálogo con laGeneralitat la intención de Quim Torra de convocar elecciones anticipadas en Cataluña. En un comunicado emitido por la Secretaría de Estado de Comunicación, el Ejecutivo aseguraba que"espera poder iniciar dicho diálogo en cuanto haya hablado el pueblo catalán y se constituya el nuevo Parlament, así como el nuevo Govern". "Cuanto antes se celebren las elecciones y haya nuevo Govern, antes iniciaremos el diálogo", remata el comunicado.

ERC no tardó a reaccionar al comunicado considerándolo un "incumplimiento flagrante del acuerdo y una irresponsabilidad absoluta" y exigiendo que se pusiera una fecha "inminente" a esta mesa en la reunión que Pedro Sánchez mantendrá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 6 de febrero.

Ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l’acord i una irresponsabilitat absoluta. No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions. És urgent obrir la via política. A la reunió entre presidents cal posar data imminent a la mesa entre governs.