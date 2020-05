El Gobierno insiste en planificar la reanudación del próximo curso escolar

Lío en el sector educativo a cuenta de las competencias en Educación. La ministra Isabel Celaá aseguró que, si no hay vacuna contra la covid-19, sólo la mitad de los alumnos podría volver al colegio en septiembre.

Eso implica que el resto de los estudiantes tendría que quedarse en casa y seguir aprendiendo telemáticamente. La idea ha dividido a la comunidad educativa y, además, comunidades como Madrid advierten que las competencias esta materia son autonómicas.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, volvió a insistir este martes en que tanto la titular de Educación como el ministro de Universidades, Manuel Castells, "trabajan para planificar el curso escolar y universitario teniendo en cuenta a la autoridad sanitaria".

Sin embargo, a menos que el estado de alarma y el mando único se prolonguen, el inicio del próximo curso 2020/2021 a partir de septiembre continuará dependiendo de las autonomías. En estado de normalidad, las competencias en Educación y Sanidad recaen en ellas.

Celaá y Montero aseguran que desde el departamento de Educación se está "trabajando" con las CCAA para la vuelta al cole. Madrid lo niega

Tanto Celaá como Montero han asegurado que desde el departamento de Educación se está "trabajando" con los gobiernos autonómicos desde que se decretó el estado de alarma. La región gobernada por la popular Isabel Ayuso lo niega.

"No es cierto que el Ministerio de Educación esté estudiando la vuelta de los alumnos con las autonomías. Nos hemos enterado de esta propuesta por la prensa", señalan fuentes de la Comunidad de Madrid. Estas apuntan a que "sería deseable que estas cuestiones se debatieran en las reuniones sectoriales".

"No obstante, lo que se plantea no sería competencia de Educación, salvo que en septiembre sigamos en estado de alarma y el Gobierno pueda seguir gobernando a través de órdenes ministeriales", advierten.

Celaá convoca a las CCAA el 14 de mayo

La próxima Conferencia Sectorial será el próximo 14 de mayo. Celaá la ha convocado después de plantear que el alumnado se reduzca a la mitad si no se ha encontrado vacuna. En esta reunión se abordará el comienzo del próximo curso.

Fuentes de Educación aclaran a Vozpópuli que el ministerio da "criterios orientadores en el ámbito de sus competencias". No se trataría de "imposición" alguna. Insisten en que se está "trabajando" con las CCAA y en que se trata de salir "juntos". "Todos estamos supeditados a las medidas de control sanitario", recalcan.La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó este martes solicitar a la ministra Celaá -o al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana- que acuda a la próxima reunión de este órgano consultivo para explicar los distintos escenarios que maneja el Ministerio ante el regreso del alumnado a las aulas tanto este curso como a partir de septiembre. El encuentro está previsto para la segunda quincena de mayo.Según ha publicado Europa Press, los representantes de la comunidad educativa que forman la comisión permanente del Consejo Escolar han apoyado de forma unánime esta petición y han manifestado su "malestar" por no haber sido consultados sobre los planes para la 'vuelta al cole'.

La Comunidad de Madrid no lo ve "factible"

Fuentes de la Comunidad de Madrid consideran que la división de las aulas de tal forma que la mitad de los estudiantes acudan presencialmente y la otra mitad aprendan a distancia "no es factible".

"Solo en Bachillerato o en los últimos cursos de la ESO podría plantearse simultanear la educación presencial con la educación a distancia. En Infantil y Primaria resulta absolutamente imposible. En esas etapas la estancia en el centro educativo es fundamental", consideran.

Muchos de los aprendizajes fundamentales se adquieren con la continua interacción entre profesor y alumno", dicen desde la Comunidad de Madrid

"Permanecer mucho tiempo en el domicilio, con una educación online, sería menos eficaz en los alumnos de estas etapas y podría ir en contra del hábito del estudio. No debemos olvidar que muchos de los aprendizajes fundamentales se adquieren precisamente en esas edades mediante la continua interacción del profesor con los alumnos, algo que difícilmente se puede conseguir a distancia", señalan las mismas fuentes.

En la región gobernada por Ayuso explican que están organizando "cómo puede ser el inicio de las clases presenciales en las fases del Plan de Transición".

"En este proceso se van a ensayar sistemas que se pudieran utilizar al inicio del curso en septiembre si la situación lo requiere. Será necesario conocer cuáles serán las medidas sanitarias e higiénicas que deban adoptarse en ese momento e implantarlas en los centros educativos, modificando el desarrollo de los recreos, la llegada y salida de los centros, etc. Pero, en todo caso, no se ve factible la propuesta de la ministra de acudir a las clases presenciales o a distancia de manera alterna", sostienen.

Buscan la "fórmula" para volver en grupos reducidos

El plan de 'desescalada' del Ejecutivo prevé que la vuelta a las aulas se realice hacia mediados de septiembre. Hay excepciones, como los menores de hasta seis años cuyos padres tengan que trabajar presencialmente, que podrán hacerlo a partir del 25 de mayo si su provincia entra en la llamada Fase 2.

La idea es seguir los pasos de otros países europeos y que los grupos sean reducidos: de apenas 15 alumnos por aula. Así se evitaría que se incumplieran las medidas de distancia social.

"Hasta que no tengamos un remedio o una vacuna, la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos, por poner una cifra, de tres millones de niños en Primaria, que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada", expuso Celaá en una entrevista en 20 minutos.

En la misma línea, la ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó queEducación y Universidades "llevan todo el confinamiento trabajando con las CCAA que tienen competencias en las escuelas y universidades del país para intentar que se puedan cumplir las recomendaciones de Sanidad para que no se produzcan rebrotes del coronavirus".

"Están arbitrando bajo que fórmula se puede conseguir ese número de alumnos; con qué contenido la formación presencial u online; qué espacios se tendrán que habilitar... Se esta produciendo una planificación del curso escolar y universitario teniendo en cuenta recomendaciones de autoridades sanitaria", aseguró Montero.