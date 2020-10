Moncloa frena en seco la petición del Govern de gestionar el fondo europeo: "No ha lugar"

El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, aprovechó la Conferencia de Presidentes para pedir a la Comisión Europea que "Cataluña gestione directamente la parte del fondo europeo que le corresponda". Pero se trata de una propuesta sin recorrido posible, explican fuentes de Moncloa a Vozpópuli, ya que los recursos a disposición solo llegarán si se "aprueban los proyectos".

"Hay unos fondos a disposición, se envían proyectos y si cumplen con los requisitos se financian con cargo a esos fondos. Si no hay proyectos, el dinero se pierde. No ha lugar a la petición de ERC", añaden estas fuentes. El equipo económico de Sánchez en Moncloa considera que "la eficacia en el gasto directo" es de vital importancia para que el dinero no quede sin ejecutar como ya sucedió en 2014 con los fondos del Plan Juncker.

Por esta razón, la propuesta del Gobierno de coalición se mantiene en que más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación los ejecute directamente las comunidades autónomas, pero a través de los convenios marco que se acuerden con los Ministerios implicados. "La clave son los convenios marco y, por supuesto, la calidad de los proyectos que se presenten", abundan.

En concreto, Cataluña y el resto de regiones podrán promover proyectos o programas en las áreas de competencias que la Constitución reconoce como autonómicas, como vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente. Pero Moncloa deja claro que ni en la filosofía del Plan Next Generation UE ni en la herramienta para su ejecución, que son los Presupuestos Generales del Estado, está previsto que se pueda acceder directamente a los fondos: "Lo de 'dame mi parte de los 140.000 que yo me los gestiono' no tiene lugar", remachan.

La evaluación de los proyectos pasará por la Dirección General de Fondos Europeos de Hacienda. Y la última palabra la tendrá Bruselas. "El gasto público requiere control parlamentario. Los fondos sólo se puede canalizar vía Presupuestos Generales del Estado".

El Gobierno de coalición presentará este martes su propuesta de borrador de las cuentas públicas, y todo apunta a que saldrán adelante con la mayoría del bloque de investidura. Como informó este medio, ERC ignoró las presiones de los empresarios catalanes que pedían aprobar los Presupuestos por la situación excepcional generada por la covid y con el apoyo de otras formaciones como Ciudadanos.

La formación nacionalista no estaba dispuesta a vincular la negociación sobre las cuentas públicas con la gestión de los fondos de la Unión Europea y mucho menos aceptar a los de Inés Arrimadas en la ecuación. Para ERC el apoyo a los Presupuestos depende de otro "factor", como es el de "ir arreglando la situación política" y cumplir con los "acuerdos de investidura".

Revés europeo al 'Govern'

El Gobierno de Pedro Sánchez, centrado en exhibir una imagen de unidad, se ha visto sorprendido por la solicitud del Ejecutivo catalán para que los catalanes "decidan su futuro" mediante un referéndum de autodeterminación. Pero creen que no ha tenido mayor trascendencia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ignorado el discurso sobre los "presos políticos" de Aragonès y cuando ha hecho una mención concreta ha sido al "Gobierno de Madrid". "Hoy el virus sigue estando aquí, y quiero dar la enhorabuena al Gobierno de Madrid por el hospital de Ifema, un hospital de vanguardia para poder tratar a los pacientes de la UCI".

Se trata de otro revés europeo a los planes secesionistas después de que el Consejo Europeo situará en su nueva guía de plebiscitos a la "Constitución como único marco legal" posible.