El Gobierno balear pone el ventilador con la explotación de menores y apunta a Madrid

La sesión de control al Gobierno balear ha estado marcada por los casos de explotación de menores de edad tutelados a través del Instituto Mallorquín de Asunto Sociales (IMAS). La presidenta socialista Francina Armengol y la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, se han visto obligadas a responder las preguntas que PP, Ciudadanos y Vox les han lanzado este martes.

El Gobierno autonómico ha aprovechado la ocasión para poner el ventilador y apuntar a "todas las comunidades autónomas" con una mención especial a la Comunidad de Madrid. Santiago ha justificado el hecho de no dimitir porque el problema de la explotación sexual de menores "está presente en toda España". Y se ha remontado a hace trece años en Madrid. "Todas las comunidades autónomas tenemos este problema. ¿Pedirán la dimisión de todas las consejeras?", ha advertido Santiago.

Dirigiéndose al PP balear, la consejera de Asuntos Sociales ha mencionado como ejemplo un pliego de la Comunidad de Madrid para un contrato de gestión de pisos para menores tuteladas "susceptibles de ser víctimas de trata", dirigido a niñas de entre 12 y 17 años y elaborado en 2017. En este sentido, Santiago ha recordado que el PP ha gobernado "más de 20 años" en Madrid.

Balones fuera. En la misma línea, Armengol ha defendido que todos los casos de explotación sexual han salido a la luz "gracias a que desde la administración se han denunciado en la Fiscalía y se está investigando". "Nosotros no nos hemos puesto de perfil en ningún momento", ha dicho.

Sin embargo, todos los grupos de la oposición han instado a la dirigente socialista a asumir responsabilidades. El bronco debate ha sido interrumpido por una mujer que ha intervenido al grito de "¡Justicia para ellos!". La mujer, que exhibía en la mano unas flores blancas, ha exigido a los políticos que "no se pasen la pelota unos a otros".

La oposición exige información y dimisiones

El diputado y portavoz del Grupo de Vox en el Parlamento de las Islas Baleares, Jorge Campos, ha asegurado que "alguien miente con los menores prostituidos. Armengol dice que lo denunció a la Fiscalía pero no se abrieron diligencias hasta el 15 de enero cuando se descubre el caso en la prensa. No cuadra, ¿qué ha pasado?", ha preguntado.

"Ya que ha impedido la creación de una comisión de investigación sobre los casos de prostitución y abusos sexuales a menores que están bajo su responsabilidad: ¿ejercerá su Gobierno algún tipo de acción legal al respecto? Dudo que sea capaz de tomar alguna decisión, de hacer algo, pero podría presentar denuncia ante Fiscalía, y ejercer su Gobierno la acusación popular como hizo el pasado verano ante un presunto caso de la llamada violencia de género", ha espetado a Armengol.

La diputada del PP Margalida Durán ha insistido en que se deben asumir las responsabilidades y que los causantes del problema no son lo que tienen que buscar las soluciones: "deben dimitir". En su intervención, ha lamentado que no haya salido adelante la creación de la comisión de investigación y que no se les haya dado toda la información respecto a este caso para saber qué es lo que ha fallado.