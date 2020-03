El Gobierno andaluz abre la puerta a tomar medidas en Semana Santa por el coronavirus

El Gobierno de Andalucía ha dejado este lunes la puerta abierta a impulsar cualquier medida encaminada a frenar el avance del coronavirus, lo que podría afectar a eventos próximos en esta Comunidad como la Semana Santa o la feria de Sevilla.

"Estamos preparados para cualquier eventualidad", ha señalado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aunque no he especificado ninguna iniciativa concreta.

"Todos ustedes tienen en mente algunos acontecimientos que están en puertas por la fecha en la que estamos y es posible que alguno pudiera verse afectado", ha detallado Juan Marín. "Si hay que hacerlo, se hará, porque eso es lo que un gobierno responsable tiene que hacer. Si no, transmitiremos normalidad como venimos haciendo".

Expulsión de Cs del 8-M

Marín ha lamentado en Twitter, por otro lado, que los "sectarios" hayan vuelto a "apropiarse" del Día de la Mujer y ha garantizado que, "pese a quien le pese", Cs seguirá "reivindicando la igualdad y la libertad como llevamos años haciendo".

El dirigente naranja ha adjuntado un vídeo en el que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, impedía que tres jóvenes sentadas en la cabecera de Cs paralizaran la marcha. Poco después, Villacís, junto con otros compañeros del partido, abondanaban la marcha increpadas por un numeroso grupo de mujeres y ante las indicaciones por seguridad de la Policía.

"Los sectarios han vuelto a apropiarse del Día de la Mujer. Cuánta tristeza me produce que esto suceda. Pese a quien le pese, esto no evitará que sigamos reivindicando la igualdad y la libertad como llevamos años haciendo. El feminismo es de todos", ha añadido Marín antes de concluir su mensaje con la etiqueta "no nos callarán".