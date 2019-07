El Gobierno adjudica la compra de 15.000 euros en condones para el Orgullo Gay en solo 25 segundos

La Dirección General de Salud Pública ha adjudicado la "compra de lubricante y empaquetado de preservativos extraforte (para sexo anal)" por valor de 14.550 euros a la empresa Gautex Médica con el objetivo de distribuirlos durante las fiestas del Orgullo Gay de Madrid, que se celebran esta semana.

El organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, presentó el anuncio de la licitación del contrato el pasado 26 de junio a las 11:42:39 horas y establecióun plazo de dos días para que todos los posibles licitadores presentasen ofertas. Ese mismo día 26, pero apenas 25 segundos más tarde, a las 11:43:04, el Ministerio resolvió el contrato y escogió a la compañía catalana como beneficiaria.

La cartera que dirige la ministra María Luisa Carcedo no dejó, por tanto, que terminasen los dos días estipulados que tenían las empresas para presentar ofertas. No obstante, y según la plataforma de contratación del sector público del Ministerio de Hacienda, en esos 25 segundos se presentaron dos ofertas más, pero no se especifica cuáles eran ni la cuantía de las mismas.

En la licitación del Ministerio se fijaba un presupuesto máximo de 14.900 euros y se explicaba que los preservativos debían ser "para sexo anal" y para la prevención de enfermedades "en hombres que tienen sexo con hombres".

Gautex médica es una sociedad "dedicada a la distribución, comercialización y fabricación de productos sanitarios para los sectores farmacéutico y sanitario, cuenta con una presencia importante en el mercado europeo", según apuntan en su página web. Nacida en 2002, está afincada en Barcelona.

Críticas de Vox

La diputada de Vox en el Congreso, Carla Toscano, ha denunciado este viernes que el Ministerio de Sanidad haya comprado lubricante y preservativos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual durante el Orgullo 2019, según ha informado Europa Press.En su cuenta personal de Twitter, Toscano comparte una imagen del portal 'Contratación del sector público', dentro de la web del Ministerio de Hacienda, en la que se recogen los datos de esta contratación por parte del Ministerio de Sanidad.