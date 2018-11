Gibraltar y el Reino Unido desinflan el 'acuerdo' de Sánchez: "Un trozo de papel sin valor"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha destacado que el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y España para facilitar la aprobación este domingo del acuerdo marco para el Brexit no es más que "un trozo de papel" sin valor jurídico frente al pacto alcanzado entre Londres y Bruselas, que sí tiene peso legal.

"Dejemos una cosa clara. Esas declaraciones no son suscritas por Reino Unido ni son vinculantes para Reino Unido en modo alguno (...). No son más que una posición política de los 27 Estados miembros restantes. Estas declaraciones políticas no tienen valor legal alguno", ha argumentado.

En ese sentido, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha intentado presentar estos acuerdos como un cambio de postura" británico, pero para Picardo, este cambio no se ha producido.

Picardo ha comparecido para explicar la situación que en su opinión queda tras el anuncio de Sánches: "Lo que han oído hoy del presidente del Gobierno español no ha sido el reflejo de ninguna posición nueva, por mucho que intentara presentarlo así. De hecho, si alguien tiene una triple garantía con respecto a Gibraltar, somos nosotros, el pueblo de Gibraltar", ha asegurado,

Además, el líder gibraltareño ha valorado que la primera ministra británica haya cumplido su palabra al incluir al Peñón en el Acuerdo de Retirada de la UE y ha insistido en que no les arrancarán su "preciosa soberanía británica". "La soberanía de Gibraltar es y seguirá siendo totalmente británica", ha apostillado.

May: "La soberanía de Gibraltar no ha cambiado ni cambiará"

La primera ministra británica, Theresa May, ha destacado el diálogo "constructivo y sensato" mantenido con el Gobierno español sobre Gibraltar y el acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE y ha subrayado que la posición de Londres con respecto a la soberanía de Gibraltar "no cambia ni cambiará" con el acuerdo que cerrarán este domingo en Bruselas los líderes de la UE.

May ha explicado que ha trabajado de forma "constructiva" con Madrid y ha subrayado que la solución implica que Gibraltar está "cubierto por completo en el acuerdo de salida" y también durante el periodo de transición."La posición sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará", ha apostillado la dirigente británica a su llegada a Bruselas en declaraciones a la prensa. En ese sentido, ha apuntado que el Gobierno "siempre negociará en nombre de toda la familia de Reino Unido, incluido Gibraltar".

"En la relación que haya en el futuro defenderemos sus intereses. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británica y siempre estaré con Gibraltar", ha apostillado.