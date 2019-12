El Gibraltar de Picardo: la otra batalla que Vox librará fuera del Congreso

Aún no se ha formado Gobierno, pero Vox aprovecha el tira y afloja entre Pedro Sánchez y ERC para ir adelantando posiciones en el Congreso de los Diputados. Esta semana ya ha registrado sus primeras iniciativas parlamentarias con la mirada puesta en aquellos enclaves donde el partido logró convertirse en primera fuerza el pasado 10N.

La lucha contra la degradación del Mar Menor, la defensa de las reivindicaciones de los regantes y agricultores murcianos y la liberación de las subvenciones a Ceuta y Melilla para la desalinización del agua son algunos de los palos que la formación ya está tocando en la Cámara Baja.

Pero no todas sus batallas se librarán en el Hemiciclo. El Gibraltar de Fabián Picardo es otro de los asuntos pendientes de Vox. En 2014, tan solo un año después de la fundación del partido, Abascal y Ortega-Smith participaron en la extracción de uno de los bloques de hormigón que el territorio lanzó al mar en 2013 para impedir faenar a los pescadores españoles en la Bahía de Algeciras.

Fabián Picardo denuncia a Vox

Picardo, líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar y Ministro Principal del Peñón, pidió a la Interpol el arresto de los hoy diputados. Cinco años después de aquel rifirrafe, el Gabinete de Picardo se ha puesto manos a la obra yha decidido presentar una denuncia penal contra los líderes de Voxen virtud de Artículo 510 del Código Penal español, que aborda los delitos de incitación al odio.

Picardo ve "una clara estrategia concebida para generar un ambiente de odio entre los españoles hacia Gibraltar"

En la denuncia, el Ministro Principal de la Roca comunica a la Fiscalía española una lista de declaraciones proferidas desde las filas del partido español de la que se desprende, a su entender, "una clara estrategia para denigrar a los gibraltareños y nuestras instituciones que parece claramente concebida para generar un ambiente de odio entre los españoles hacia Gibraltar".

"Algunos de los comentarios en Internet provocados por las declaraciones de Vox y sus líderes nacionales instan explícitamente a emprender medidas violentas contra Gibraltar", señala el escrito. Entre otros, Picardo incluye descripciones de Gibraltar como un territorio "parásito", un refugio de "blanqueadores de dinero" y "delincuentes".

La recuperación de Gibraltar

Desde Vox no tardaron en responder. "A Fabián Picardo no le gusta escuchar las verdades que soltamos sobre Gibraltar. Nos acusa de odio. No es odio, es la denuncia del daño que la colonia de Gibraltar hace a la provincia de Cádiz y a nuestro país. No nos vas a callar, no te tenemos miedo. Gibraltar Español", advirtieron los de Abascal a través de la cuenta oficial del partido en sus redes sociales.

La recuperación del Peñón ha sido una de las reivindicaciones clásicas de Vox. Aparece en todos sus programas electorales. De hecho, en el último programa de cara a los comicios generales del 10N, el partido liderado por Santiago Abascal hace referencia a la Roca en el punto numero siete de las 100 medidas que propuso.

"Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar, y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia", señala el documento. Ahora tienen 52 escaños, se han convertido en tercera fuerza política y Gibraltar tiene visos de convertirse en otro de los temas estrella de la nueva legislatura.