Garicano se declara neutral en la guerra Arrimadas-Igea: no estará en ninguna lista

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha afirmado este miércoles que ha decidido no formar parte de ninguna de las candidaturas a la Ejecutiva de Cs, ni la de Inés Arrimadas ni la de Francisco Igea, por la situación de división en el partido y la falta de ilusión.

"Mi objetivo durante estos meses fue siempre unir el partido y recuperar la ilusión. No ha sido posible y he decidido no estar en ninguna candidatura", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Aun así, sigue pensando que "España necesita el proyecto de centro progresista de Ciudadanos", por el que asegura que seguirá trabajando desde Bruselas, según ha señalado.

Tanto Arrimadas como Igea han registrado este miércoles sus candidaturas a las primarias del 7 y 8 de marzo. La portavoz en el Congreso ha avanzado los nombres de 19 de los miembros de su lista, entre los que no figura Garicano.

Igea deja la puerta abierta

El eurodiputado, que anteriormente fue el responsable de Economía y Empleo de Cs, acabó enfrentándose a Albert Rivera el pasado verano cuando este impulsó el veto a pactar con el PSOE de Pedro Sánchez.

Garicano propuso entonces, junto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que Ciudadanos se abriese a negociar la investidura del líder socialista como presidente del Gobierno, pero la mayoría de la Ejecutiva lo rechazó.

Unos meses antes, el economista había respaldado a Igea en las primarias en las que compitió con Silvia Clemente -avalada por la dirección de Rivera- y acabó siendo elegido como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

En la candidatura de Igea, que ya ha publicado íntegramente, hay 31 miembros, contando con él mismo, y tampoco aparece entre ellos Garicano.

Sin embargo, este martes dijo que dejaría varios puestos libres --en la Ejecutiva puede haber hasta 45-- para que luego los puedan ocupar los 17 portavoces autonómicos del partido y las personas que ostentan la portavocía en el Congreso y el liderazgo en la Eurocámara, que actualmente son Arrimadas y Garicano.