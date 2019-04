La dirección del PP sale en respaldo del liderazgo de Pablo Casado, ahora cuestionado en algunos círculos de la organización. "Se necesita más tiempo, todos los líderes han tenido varias oportunidades, Casado era el único que ese presentaba por primera vez", aseguró Teodoro García Egea en su comparecencia en la sede nacional para analizar el resultado de las elecciones generales. Cerrarle el paso de Ciudadanos en su empeño por liderar el centroderecha es ahora el objetivo número uno de los populares.

El resultado es muy malo por lo que "vamos a trabajar para recuperar la confianza de los españoles", ha insistido Egea, con más referencias a la fragmentación del voto que le ha dado el gobierno a Pedro Sánchez. "Hoy puede haber alegría en algunas sedes pero hay tristeza en toda España".

El proyecto de Casado empezó hace nueve meses y este ha sido el primer test, en tanto que otros líderes se han presentado hasta en cinco ocasiones a unas generales. "Todos vamos a hacer autocrítica" para acudir de nuevo a las urnas. "Desde hoy y durante los próximos cuatro años el líder e la oposición de llama Pablo Casado. Haremos una oposición firme y contundente", ratificó.

El número dos del PP también insistió en recordar que son "los que están vertebrando la oposición en toda España" y es la única alternativa a Sánchez, sean cuales sean sus socios. En la dirección nacional se asegura que no hay inquietud en las sedes territoriales, aunque no se explicita el nivel de los comentarios que se han recibido desde sus terminales regionales. "Es mas importante España que unas siglas", dijo Egea.

La dirección nacional del PP no habla sobre una posible renuncia de Casado. "Necesitamos el tiempo que todo el mundo ha tenido, este es un plan a largo plazo", aseguran. No se cuestionan la foto de Colón como un error, aunque las relaciones del PP con los otros dos partidos del centroderecha será muy diferente a partir de hoy. "No culpamos a nadie, solo hacemos un análisis de lo que ha pasado, y el PP depende de sí mismo".

No se cierra la puerta a un cambio de estrategia, o al menos, una corrección de rumbo, para evitar otro desastre. En Génova se refugian en que Casado tan sólo lleva nueve meses y necesita tiempo. "Se cambiará lo que haya que cambiar", concluye Egea.

El liderazgo del centroderecha

El resultado de los comicios cayó en el PP como un obús inesperado. Por debajo de los ochenta escaños se consideraba una cifra 'mala y peligrosa', según confesaba un asesor del partido antes de la cita con las urnas. Ciudadanos se ha quedado a nueve escaños y 200.000 votos, por lo que se convierte en un firme rival para hacerse con el liderazgo del centroderecha.

¿Le dará tiempo a Casado para recuperar el tono antes del 26-M? En sectores de su partido consideran que es demasiado pronto para recobrar el tono y hasta el aliento. A Casado todo le llega demasiado pronto. Se precipitaron las generales y ahora apenas tiene tiempo para abordar las autonómicas con una mínima garantía de éxito, dicen estas fuentes. La 'canibalización del centroderecha' del que habla Aznar a través de Faes, es uno de los factores más activo en contra de los planes de Casado. En tres semanas resulta impensable imaginar que se va a recuperar lo que se ha perdido en estas elecciones, desliza un diputado ahora electo.