Franco se convierte en un problema de orden público en vísperas del 20-N

"Lo que nos faltaba", decía este miércoles en el patio del Congreso un veterano del Grupo Socialista al enterarse del ataque con pintura roja por parte del escultor gallego Enrique Tenreiro a la tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.

Esa reflexión refleja mejor que nada el estado de ánimo en el PSOE, donde muchos piensan que el asunto de la exhumación del dictador se le está enredando demasiado al Gobierno y amenaza con convertirse en un problema; "veremos si de orden público también", añaden otras fuentes parlamentarias, socialistas y no socialistas, pensando en una posible inhumación en la catedral de La Almudena.

Quedan 20 días para el 43 aniversario del 20 de noviembre de 1975, efeméride de su muerte que el transcurso del tiempo había hecho caer en el olvido de las nuevas generaciones, pero la polémica ha devuelto a la actualidad. De hecho, desde que Pedro Sánchez anunció que sus restos saldrían de Cuelgamuros para honrar la memoria de las más de 30.000 víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión allí enterradas, han aumentado las visitas de nostálgicos, curiosos y turistas a la basílica.

Bastantes socialistas critican como se ha desarrollado la visita de Calvo a la Santa Sede y el 'enredo' en el que se haya ahora mismo el Gobierno

En el PSOE no ahorran críticas. Porque, después de que Sánchez reconociera en privado a los periodistas durante un viaje por Iberoamérica en agosto haber pecado de "ingenuo" y de "inexperiencia" anunciando nada más llegar al poder la exhumación del cadáver sin tener atado todo con la familia y la Iglesia Católica, muchos en el partido del Gobierno no entienden ahora cómo se ha desarrollado la entrevista de la vicepresidenta, Carmen Calvo, con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

No entienden "ni el bombo" previo de La Moncloa con una reunión "que debió ser discreta por naturaleza" ni el posterior anuncio de Calvo de que había acuerdo con Parolin -desmentido de forma insólita por el propio Vaticano-, para impedir que los restos de Franco acaben en la Cripta de la catedral junto con los de su hija, su yerno, y, eventualmente, los de su esposa, Carmen Polo, enterrada ahora en el cementerio de El Pardo.

Ahora, La Moncloa tiene un problema porque no puede dar marcha atrás -"no se entendería", opinan de forma unánime en el PSOE-, pero se arriesga a que Franco acabe en La Almudena, a solo 200 metros de la Plaza de Oriente, donde el dictador se dirigía a las masas durante el franquismo desde el balcón del Palacio Real, y donde sus escasos seguidores han venido celebrando cada aniversario el 20-N desde hace 43 años.

La Iglesia 'empuja' al decreto-ley

Al propio cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro y a la Curia Vaticana se les atribuye el deseo íntimo de que el dictador sea enterrado en otro sitio para no tener que hacer frente a problemas de seguridad e incluso de imagen. "Imagino que a la propia Iglesia no le interesa que se le asocie a la Cruzada ni al Caudillo", señalaba el martes un expresidente socialista partidario de cortar por lo sano y "si el Gobierno tiene que hacer un decreto ley, que lo haga, porque este tema no nos perjudica".

Y es que el arzobispado argumenta que el Derecho Canónico ampara el deseo de sus nietos de enterrar a Francisco Franco en la catedral; por tanto debe ser el Gobierno el que, si quiere impedirlo, legisle ad hominem con un decreto-ley que obligue a depositar sus restos en otra tumba más discreta y más segura, a tenor de la agresión con pintura de este miércoles.

Una opinión que el Ejecutivo no comparte. Sánchez y Calvo han pasado en unas semanas de resignarse a la opción de La Almudena, a avisar a la Iglesia que impedirá la inhumación solo con la aplicación de los artículos 15 y 16 de la Ley de Memoria Histórica, que, entienden, valen por si mismos para argumentar que dejar a Franco en una catedral contribuiría al enaltecimiento de la dictadura.