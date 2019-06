Igea, partidario de que Cs se abstenga en la investidura de Sánchez: "Pactar no es traicionar"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, se ha mostrado partidario de que el partido se abstenga para permitir la investidura de Pedro Sánchez. "Se trata de dar una estabilidad al país", ha dicho en una rueda de prensa desde Valladolid.

En este sentido, defendió que se haga una oferta programática al presidente en funciones porque, sin ella, no se puede "desenmascarar" al líder socialista y reiteró que "pactar no es traicionar".

"Proponemos hacer a Pedro Sánchez una oferta pública que los españoles entiendan", defendió desde la sede de Cs en Castilla y León, tras lo que compartió el análisis realizado por Toni Roldán porque considera que es el "instrumento más eficaz" para "hacer política" en España.

Además, Francisco Igea ha asegurado que seguirá dentro de la formación naranja porque es “una formación en la que la crítica es posible” y es un partido "que merece la pena". En este sentido, subrayó que los partidos "necesitan de las crisis para crecer" y puso un ejemplo: "La adolescencia (de Cs) es una crisis necesaria".

También ha anunciado que este martes se reunirá con el candidato del PP a Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco, ya que este "no es el tiempo de otro gobierno del PP sino otro que cuente con más voces", lo que abre la puerta a algunos cambios en el pacto PP-Cs con un centenar de medidas que se aprobó la semana pasada.

Eso sí, ha despreciado la oferta del PSOE de Luis Tudanca por boca de la delegada del Gobierno en la región, Virginia Barcones: “No se cual es la oferta del PSOE, lleva sentado 30 años a ver si les cae algo", ha dicho.

Crítico con la dirección

Francisco Igea es uno de los cuatro miembros de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos que votó este lunes a favor de revisar la estrategia del partido en relación a la investidura y abrir una vía de negociación con Pedro Sánchez, una opción que contó con el rechazo de la mayoría de la dirección.

La alternativa defendida por Igea contó con el respaldo de los también críticos Luis Garicano, Fernando Maura y Javier Nart. Éste último dimitió tras la resolución adoptada, ampliando la brecha abierta en el seno de la formación naranja después de la renuncia apenas unas horas antes del exportavoz económico en el Congreso, Toni Roldán.

El ya exsecretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido criticó en rueda de prensa el acercamiento a Vox. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Éste no es el contrato que yo firmé", subrayó Roldán.