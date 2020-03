Igea ganó a Arrimadas en el voto en urna de las primarias de Ciudadanos

La victoria de Inés Arrimadas en las primarias naranjas fue inapelable y contundente, rozando el 77% de los votos. La nueva presidenta de Ciudadanos cimentó su victoria en las provincias con mayor número de afiliados aunque la sorpresa fue que Francisco Igea ganó en el voto presencial.

Arrimadas cosechó un total de 9.481 apoyos (76,91%) frente a los 2.752 votos que sumó la candidatura de Igea (22,32%) y los 94 apoyos conseguidos por el tercer contendiente, Ximo Aparici (0,74%). Hubo un total de 12.328 votos, es decir un 59'5% de los afilados de un censo total de 20.713 personas.

El voto telemático fue escogido por el 58,41% de los militantes, mientras que las votación presencial en urna -solo en ocho provincias en las que lo pidió más del 5% de los afiliados- fue la opción del 1,11% del total. Y ahí se produjo el único consuelo de Igea, pues logró 142 papeletas por 87 de Arrimadas, según los datos de la votación a los que Vozpópuli ha tenido acceso.

Ese voto en urna permitió, por ejemplo, que Igea venciese en su feudo de Valladolid con unos llamativos 41 votos para su candidatura por sólo 5 de Arrimadas. Un escrutinio que a la postre le permitió ganar por la mínima en esta provincia (108 votos 'igeistas' por 103 'arrimadistas'). En las restantes siete provincias en las que hubo urnas no se produjeron cambios.

Por ejemplo, en Murcia, donde hay una investigación judicial en curso tras las primarias autonómicas, la papeleta de Igea venció claramente a la de Arrimadas (50 frente a 13), pero el voto telemático del día anterior decantó la balanza del lado de la nueva presidenta de Cs (388 votos oficialistas frente a 110 de los críticos).

Al final, Igea sólo venció en cuatro territorios en disputa -Valladolid, Ávila, Lugo y Melilla-. Arrimadas dio el puñetazo sobre la mesa en las provincias con mayor número de afiliados. En Madrid hubo 1.605 votos oficialistas por 553 de los críticos. Unos guarismos similares a los obtenidos en Barcelona (855 frente a 245), Valencia (551 vs. 117), Sevilla (403 vs. 88) y Zaragoza (342 vs. 51).

La contundente victoria en el voto telemático por parte de Arrimadas llevó a la sucesora de Albert Rivera a subrayar que había recibido un apoyo "clarísimo" en las primarias del pasado fin de semana, por lo que pidió a los críticos "trabajar juntos" y mirar hacia el futuro.

Arrimadas dijo sentirse "muy legitimada" como nueva presidenta porque ha obtenido un apoyo "muy mayoritario" de los afiliados "para empezar esta nueva etapa" en el partido y por la "amplísima participación" registrada en la votación. Además, indicó que le había felicitado mucha gente, incluido el expresidente Rivera.

A Arrimadas también se le preguntó por las declaraciones de Igea, que había dicho que es "el más leal" en Ciudadanos y que cambiará "de actitud" pero no de opinión. Sobre una posible integración del sector crítico, dejó claro que "el señor Igea y todos los demás ya están integrados en Cs".

"Lo importante de estas primarias es escuchar a la militancia", cuya voz "ha sido clarísima", pero "todos, hayan votado a quien hayan votado, son compañeros y son necesarios para mirar hacia el futuro", enfatizó la nueva presidenta de la formación liberal.