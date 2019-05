Vox amenaza al PP con romper las negociaciones en Andalucía por los "insultos" de Casado

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara andaluza, Francisco Serrano, ha amenazado este miércoles al PP con que "corre el riesgo de que no haya ni siquiera posibilidad de iniciar contactos" para la negociación del presupuesto autonómico tras la "patada a la silla" que, a su juicio, dio este martes el presidente popular, Pablo Casado.

Así se ha pronunciado Serrano en un comentario publicado en su perfil de Twitter, después de que Casado haya decidido cambiar su estrategia tras la derrota histórica del PP en las elecciones generales y pasar a la ofensiva contra Ciudadanos (Cs) y Vox, partido al que ha situado en la "extrema derecha".

"Si hay que sentarse para negociar presupuestos, no es correcto pegarle una patada a la silla e insultar al que se tiene que sentar contigo para aprobarlos", ha escrito el dirigente de andaluz de Vox.

Su partido fue imprescindible para aupar a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, que previamente había cerrado un acuerdo de gobierno con Cs para conformar un Ejecutivo compartido de 47 escaños.

