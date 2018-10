Un fiscal de Madrid critica el auto de Llarena: "La acusación por rebelión es injusta"

Las críticas al auto dictaminado por el magistrado Pablo Llarena sobre los líderes del 'procés' ya no son suscitadas solo desde las filas independentistas. Este martes, el expresidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Salas, afirmó que no ve delito de rebelión en la causa del 'procés'. Pero no fue el primero. El pasado sábado, un fiscal de Madrid aseguró que estaba "decepcionado por la decisión de la Fiscalía".

"Mi máxima decepción por la decisión de la Fiscalía de formular acusación por rebelión", afirmó el fiscal César Estirado en un post en su perfil de la red social Twitter en el que compartía una noticia sobre la decisión de la Fiscalía de mantener el delito de rebelión contra los líderes secesionistas.

El mensaje continúa señalando que "ojalá no se imponga finalmente". Además, cuestiona la labor de Llarena como juez y del Supremo a la hora de ratificar esta decisión. "Me parece una acusación sin fundamento legal, profundamente injusta y vulneradora de derechos fundamentales", añadió. "Terrible", concluye el texto.

Mi máxima decepción por la decisión de la Fiscalía de formular acusación por rebelión. Ojala no se imponga finalmente: me parece una acusación sin fundamento legal, profundamente injusta, y vulneradora de derechos fundamentales. Terrible https://t.co/trqcQhLnWl — César Estirado (@EstiradoCesar) 13 de octubre de 2018

"Desórdenes"

Este martes, el expresidente del Supremo Pascual Sala, afirmó que para él, "es muy difícil, casi imposible, que exista un delito de rebelión y muy problemático, por no decir que tampoco, el de sedición",

Sala señaló que el 1 de octubre de 2017 puede que existieran "desórdenes" o "desobediencia" al Constitucional pero en ningún caso rebelión o sedición. Sala afirmó que no es el único que piensa así, sino que muchos catedráticos de Derecho no comparten la auto de procesamiento de Llarena. "Un alzamiento público y violento como caracteriza la rebelión es jurídicamente difícil" que pueda existir, aseveró.