De First Dates a Vox: un comensal del programa de Cuatro ficha por el partido de Abascal

La estructura de Vox en los municipios es uno de los puntos débiles del partido de Santiago Abascal. Aunque se fundó a finales de 2013, no ha sido hasta el pasado año cuando ha adquirido relevancia en la actualidad política. Tras obtener 12 escaños en las pasada elecciones andaluzas, el partido de ultraderecha quiere entrar en las instituciones a nivel nacional y en el resto de comunidades y municipios de España. En relación a esa última opción, esta semana se ha hecho viral un 'fichaje' para Gavá, el de un polémico participante del programa de citas First Dates.

Santiago Contreras, el coordinador de Vox en la localidad barcelonesa de Gavá, saltó a la fama tras su paso por el programa de Cuatro. Allí, llegó a llamar "maricones" a una pareja de homosexuales que pasó al lado de la mesa del restaurante donde se graba el citado programa. En ese momento, la chica con la que cenaba le llamó la atención por esas palabras y él se escudó asegurando que "no he dicho nada malo. Yo respeto, pero las cosas que no me gustan las digo, no me callo".

Coordinador de Vox en Gavá

Y aunque su paso por el programa presentado por Carlos Sobera fue en 2017, ha sido ahora, a raíz de un acto de Vox en Gavá, cuando la relación ha salido a la luz. Así, en un vídeo publicado por la cuenta del partido de Abascal en la localidad catalana, Contreras explica que la formación fue a buscarlo a él y que actualmente cuentan con 40 afiliados en el municipio. Incluso aseguró que esa cifra iba a aumentar porque "no hay que ir por las puertas llamando a la gente para que se acerquen a nosotros".