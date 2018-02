El PP quiere conocer en detalle cómo paga Ciudadanos el alquiler del gigantesco inmueble ubicado en el número 253 de la calle Alcalá de Madrid donde Rivera y los suyos decidieron establecer su sede en la capital allá por 2015, en tiempos de su desembarco. En su particular guerra con la formación naranja, los populares reactivarán este jueves la comisión del Senado sobre la investigación de la financiación de los partidos para bucear en el contrato de arrendamiento del inmueble y en otras cuentas de su cada vez mayor adversario político.

Según publicó 'Vozpópuli' a fecha del 10 de marzo de 2017, el repentino cambio de planes de instalar su centro neurálgico en el barrio de Ventas en lugar de en el número 16 del Paseo de Recoletos como estaba estipulado, respondía más al "precio amigo" y al "rápido" acomodo que habría logrado Cs en el mencionado espacio, cercano a la Plaza de Toros, la M-30 y propiedad de Seguros Caser.

De acuerdo a la misma publicación, CaixaBank, la entidad que presidía Isidre Fainé, es avalista del partido de Albert Rivera en este alquiler y, al mismo tiempo, accionista (5,48%) de la compañía de seguros que ostenta la propiedad del inmueble, algo que habría beneficiado a la formación naranja, cuya versión oficial sobre la repentina mudanza fue que el enclave de Castellana había sido desaconsejado por expertos técnicos debido a problemas de seguridad y de perímetro.

Tribunal de Cuentas

Pero las explicaciones dadas por Ciudadanos no son suficientes para el PP, que pide una mayor "transparencia" y ha decidido ahondar en este y otros asuntos como el informe del Tribunal de Cuentas donde se recoge que el partido naranja incurrió en un incumplimiento susceptible de constituir una infracción: pagos de terceras personas contabilizados como donaciones en especie por valor de 14.000 euros. Un dinero que según ha explicado el número dos de la formación, José Manuel Villegas, fue donado por algunos candidatos de su propio bolsillo "para pagarse su campaña" aunque "no lo tenían que haber hecho". "Nosotros no ocultamos dinero en cajas de puros ni hay contabilidad B", lanza.

Cabe destacar que esta comisión fue creada paralelamente a la que investiga la financiación irregular de los populares a instancias del Congreso y que en ella solo participan PP y Grupo Mixto, mientras que Podemos y PSOE optarón por no acudir al considerarlo una "farsa". En la nueva sesión los 'invitados' a comparecer son Alberto Ganga e Inmaculada Sánchez, que son respectivamente abogado y portavoz de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas, una asociación que se autodefine como "democráticamente organizada" y que "vela por el cumplimiento de los Estatutos" del partido de Rivera.

900 imputados por corrupción

Además, también participarán el periodista de 'OK Diario' Alejandro Entrambasaguas, al que la comisión llama por su seguimiento de Ciudadanos, y Carlos Delgado Pulido, que es concejal de Unión por Leganés (ULEG) en el ayuntamiento de dicho municipio y autor del libro 'Rivera es un lagarto V'. En la siguiente sesión del día 22, está previsto que comparezcan el responsable de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, y de las responsables del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro y María José de la Fuente.

Un desfile ante el que Cs -que califica esta comisión de "chiringuito del PP"- se ha mostrado "tranquilo" al celebrar que no tiene "ningún caso de corrupción en 11 años de historia". "Somos un partido sin mochilas y sin deudas con entidades bancarias, y por tanto nos sorprende que un partido como el PP que tiene 900 imputados por corrupción, entre ellos todos sus tesoreros y algunos presidentes autonómicos en lugar de afrontar con valentía y con ganas su regeneración decida atacar a Ciudadanos", ha señalado Villegas tras enumerar un rosario de casos como Púnica, Gürtel o Lezo.

"Hemos dado explicaciones cada vez que nos han preguntado, no hay ninguna sombra más allá que las que el PP se quiera inventar" ha advertido para terminar haciendo énfasis en "el nerviosismo del PP ante el descalabro de las encuestas".